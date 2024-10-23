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Октябрь
Плюсы и минусы увлажнения: как выбрать идеальный увлажнитель для вашего дома?
23 октября, 07:30
Сентябрь
В Башкирии проверяют качество воздуха после крупного пожара
1 сентября, 11:45
Крупный пожар на рынке навредил экологии Башкирии
1 сентября, 09:12
Август
Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов
30 августа, 09:59
Погода в Башкирии кардинально изменится
22 августа, 17:47
В Уфе нашли самую сухую воду
21 августа, 10:49
Июль
В Уфе плохо пахнет
10 июля, 07:50
Погода в Башкирии будет как в песне
Синоптики прогнозируют практически полное безветрие, сообщает Башгидромет.
3 июля, 10:29
Июнь
В Уфе нашли опасные вещества в воздухе
27 июня, 16:19
Май
В Башкирии сообщили об опасных веществах в воздухе после атаки беспилотника
Роспотребнадзор Башкирии сообщил данные о результатах исследования воздуха в районе удара беспилотника, пишет ИА «Башинформ».
9 мая, 12:53

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