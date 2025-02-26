Уфимцы хотят пенсию меньше других россиян

Posted 26 февраля, 07:47
Published 26 февраля, 07:47
Modified 26 февраля, 08:28
Updated 26 февраля, 08:28
Оказывается, в среднем, уфимцу для комфортной жизни на пенсии нужно ₽47 900 в месяц. Казалось бы, неплохо, но если сравнить с другими городами России, то Уфа оказывается в аутсайдерах. Средний россиянин мечтает о пенсии в ₽49 600 рублей, что почти на ₽2 000 больше, чем запросы жителей Уфы. Интересно, что аппетиты уфимцев растут постепенно. В июне 2024 года они довольствовались ₽47 100, в декабре 2023 — ₽46 300, а еще раньше, в 2022 году, мечтали о скромных ₽44 800. Инфляция, что тут скажешь…
А в целом по стране, чем старше человек, тем выше его пенсионные ожидания. Молодые люди до 25 лет согласны на ₽47 400, а вот те, кому за 45, хотят уже не меньше ₽50 200. И, конечно, размер желаемой пенсии напрямую зависит от текущего дохода. Люди с зарплатой до ₽50 000 довольствуются ₽45 900 на пенсии, а те, кто зарабатывает больше ₽100 000, рассчитывают на ₽51 000.
Что касается других городов, то самые высокие запросы у москвичей (₽52 400) и петербуржцев (₽51 700). А вот самые скромные аппетиты у жителей Астрахани (₽45 200).
Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 23-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год.