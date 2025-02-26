mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 07:47

Published 26 февраля, 07:47

Modified 26 февраля, 08:28

Updated 26 февраля, 08:28

В Башкирии назвали желаемую пенсию

Уфимцы хотят пенсию меньше других россиян

26 февраля 2025, 07:47
Фото: 1MI.

В Башкирии назвали желаемую пенсию

Пока в Москве мечтают о безбедной старости, разъезжая по заграничным курортам, уфимцы оказались куда более приземленными в своих пенсионных ожиданиях, сообщают в среду, 26 февраля, аналитики SuperJob.

Оказывается, в среднем, уфимцу для комфортной жизни на пенсии нужно ₽47 900 в месяц. Казалось бы, неплохо, но если сравнить с другими городами России, то Уфа оказывается в аутсайдерах. Средний россиянин мечтает о пенсии в ₽49 600 рублей, что почти на ₽2 000 больше, чем запросы жителей Уфы. Интересно, что аппетиты уфимцев растут постепенно. В июне 2024 года они довольствовались ₽47 100, в декабре 2023 — ₽46 300, а еще раньше, в 2022 году, мечтали о скромных ₽44 800. Инфляция, что тут скажешь…

А в целом по стране, чем старше человек, тем выше его пенсионные ожидания. Молодые люди до 25 лет согласны на ₽47 400, а вот те, кому за 45, хотят уже не меньше ₽50 200. И, конечно, размер желаемой пенсии напрямую зависит от текущего дохода. Люди с зарплатой до ₽50 000 довольствуются ₽45 900 на пенсии, а те, кто зарабатывает больше ₽100 000, рассчитывают на ₽51 000.

Что касается других городов, то самые высокие запросы у москвичей (₽52 400) и петербуржцев (₽51 700). А вот самые скромные аппетиты у жителей Астрахани (₽45 200).

Башкирия покинула топ-20 регионов по уровню жизни
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 23-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год.

Читайте также:
Уфимские школьники уйдут на каникулы в мартеУфу заволокла странная дымкаТуры из Уфы в Китай стоят как Мальдивы
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Аналитика#Башкортостан#Россия#Зарплата#Благовещенск#Пенсия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Санкт-Петербург#Москва#Инфляция#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Возраст#Астрахань#Качество жизни#SuperJob
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика