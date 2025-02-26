Уфимцы хотят пенсию меньше других россиян

Оказывается, в среднем, уфимцу для комфортной жизни на пенсии нужно ₽47 900 в месяц. Казалось бы, неплохо, но если сравнить с другими городами России, то Уфа оказывается в аутсайдерах. Средний россиянин мечтает о пенсии в ₽49 600 рублей, что почти на ₽2 000 больше, чем запросы жителей Уфы. Интересно, что аппетиты уфимцев растут постепенно. В июне 2024 года они довольствовались ₽47 100, в декабре 2023 — ₽46 300, а еще раньше, в 2022 году, мечтали о скромных ₽44 800. Инфляция, что тут скажешь…