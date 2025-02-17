Башкирия покинула топ-20 регионов по уровню жизни

Для оценки регионов по уровню жизни аналитики использовали 66 разных показателей, в том числе доходы людей, здравоохранение, развитие инфраструктуры и другие. Потом они суммировались в общий бал. Для сравнения, у Москвы он составил 84,085 баллов, у Башкирии 63,187 баллов, а у Тывы — 30,123 баллов.