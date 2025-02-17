mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 08:49

Published 17 февраля, 08:49

Modified 17 февраля, 13:32

Updated 17 февраля, 13:32

Качество жизни упало в Башкирии

Башкирия покинула топ-20 регионов по уровню жизни

17 февраля 2025, 08:49
Фото: 1MI.

Качество жизни упало в Башкирии

Республика Башкортостан оказалась на 23-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год, составленному специалистами РИА Новости в понедельник, 17 февраля.

Башкирия разместилась в рейтинге между Новосибирской областью и Севастополем, уступив сама себе и другим регионам четыре строчки по сравнению с 2023 годом.

Мэр Уфы теряет популярность
Узнать подробнее

Регионами-лидерами по данному показателю стали Москва, Санкт- Петербург и Московская область. Соседний с Башкортостаном Татарстан занял 5 место, сохранив позиции за год. В конце списка идут Республики Тыва и Ингушетия.

Для оценки регионов по уровню жизни аналитики использовали 66 разных показателей, в том числе доходы людей, здравоохранение, развитие инфраструктуры и другие. Потом они суммировались в общий бал. Для сравнения, у Москвы он составил 84,085 баллов, у Башкирии 63,187 баллов, а у Тывы — 30,123 баллов.

Ранее сообщалось о российских регионах, где проще найти работу с хорошей зарплатой.

Читайте также:
Zara возвращается: будут ли ей рады в УфеВизит в кафе с собакой грозит ущербом в УфеМолодожены погибли на трассе в Башкирии
#Дмитрий Саламатин#Общество#Экономика#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Зарплата#Благовещенск#Рейтинг#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Санкт-Петербург#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Татарстан#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инфраструктура#Уровень жизни#Московская область#Ингушетия#Тыва#Качество жизни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика