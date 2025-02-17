Башкирия покинула топ-20 регионов по уровню жизни

Posted 17 февраля, 08:49
Published 17 февраля, 08:49
Modified 17 февраля, 13:32
Updated 17 февраля, 13:32
Башкирия разместилась в рейтинге между Новосибирской областью и Севастополем, уступив сама себе и другим регионам четыре строчки по сравнению с 2023 годом.
Регионами-лидерами по данному показателю стали Москва, Санкт- Петербург и Московская область. Соседний с Башкортостаном Татарстан занял 5 место, сохранив позиции за год. В конце списка идут Республики Тыва и Ингушетия.
Для оценки регионов по уровню жизни аналитики использовали 66 разных показателей, в том числе доходы людей, здравоохранение, развитие инфраструктуры и другие. Потом они суммировались в общий бал. Для сравнения, у Москвы он составил 84,085 баллов, у Башкирии 63,187 баллов, а у Тывы — 30,123 баллов.
Ранее сообщалось о российских регионах, где проще найти работу с хорошей зарплатой.