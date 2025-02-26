Туры из Уфы в Китай стоят как Мальдивы

Posted 26 февраля, 05:08
Published 26 февраля, 05:08
Modified 26 февраля, 09:09
Updated 26 февраля, 09:09
Мы вбили в интерфейс сайта туры на 6 или 10 ночей и отметили, что в путешествие поедут двое взрослых. Сайт выдал 96 предложений на этот запрос и они, мягко говоря, не особо порадовали.
Например, в двухзвёздочном отеле на острове Хайнань в бухте Дадунхай стоимость обозначенного выше тура стартует от ₽172`000. И это самый дешёвый вариант — далее цены только планомерно растут, в зависимости от «звёздности» отеля и прочих услуг.
У «середнячков» из 96 предложений цены на туры начинаются от ₽250`000. А вот самый дорогой тур со всеми удобствами в пятизвёздочном отеле в бухте Хайтан обойдётся почти в ₽1 млн — для сравнения некоторые туры на Мальдивы стоят в два раза дешевле.
Ранее Mkset писал, что из Уфы в Китай планируется запустить прямые авиарейсы. О датах и стоимости читайте в нашем материале.