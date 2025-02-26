mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 05:08

Published 26 февраля, 05:08

Modified 26 февраля, 09:09

Updated 26 февраля, 09:09

Туры из Уфы в Китай поступили в продажу

Туры из Уфы в Китай стоят как Мальдивы

26 февраля 2025, 05:08
Фото: mkset.ru.

Туры из Уфы в Китай поступили в продажу

Стоимость туров из столицы Республики Башкортостан на китайский остров Хайнань достигают сотен тысяч рублей, следует из данных туроператора «Библио-Глобус» в среду, 26 февраля.

Мы вбили в интерфейс сайта туры на 6 или 10 ночей и отметили, что в путешествие поедут двое взрослых. Сайт выдал 96 предложений на этот запрос и они, мягко говоря, не особо порадовали.

Халявы больше не будет: туры в Турцию станут разорением для уфимцев
Узнать подробнее

Например, в двухзвёздочном отеле на острове Хайнань в бухте Дадунхай стоимость обозначенного выше тура стартует от ₽172`000. И это самый дешёвый вариант — далее цены только планомерно растут, в зависимости от «звёздности» отеля и прочих услуг.

У «середнячков» из 96 предложений цены на туры начинаются от ₽250`000. А вот самый дорогой тур со всеми удобствами в пятизвёздочном отеле в бухте Хайтан обойдётся почти в ₽1 млн — для сравнения некоторые туры на Мальдивы стоят в два раза дешевле.

Ранее Mkset писал, что из Уфы в Китай планируется запустить прямые авиарейсы. О датах и стоимости читайте в нашем материале.

Читайте также:
Продолжение рода не интересно жителям БашкирииВ Башкирии наводят порядок с лекарствами«Салават Юлаев» взял реванш у «Лады»
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Китай#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Туры#Отели#Авиарейсы#Мальдивы#Хайнань
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика