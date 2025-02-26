Туры из Уфы в Китай стоят как Мальдивы

У «середнячков» из 96 предложений цены на туры начинаются от ₽250`000. А вот самый дорогой тур со всеми удобствами в пятизвёздочном отеле в бухте Хайтан обойдётся почти в ₽1 млн — для сравнения некоторые туры на Мальдивы стоят в два раза дешевле.