Уфимские школьники уйдут на каникулы позже обычно

Posted 26 февраля, 06:38
Published 26 февраля, 06:38
Modified 26 февраля, 08:38
Updated 26 февраля, 08:38
Итак, весенние каникулы в школах Башкирии в 2025 году продлятся с 29 марта по 6 апреля включительно. Целых 9 дней без учебников, домашек и ранних подъемов. Как же определяются эти заветные даты? В Министерстве образования объясняют, что сроки каникул устанавливаются на основе федеральных образовательных программ и санитарно-гигиенических требований. Все школы работают по четвертям, и после каждой четверти ребятам положен заслуженный отдых.
Республиканский учебный календарь разрабатывается Министерством образования и науки Башкортостана каждый год. И хотя обычно большинство школ стараются придерживаться рекомендованных дат, важно знать, что каждая школа имеет право вносить небольшие корректировки. Заметим, что в 2023/2024 учебном году весенние школьные каникулы начались в Башкирии раньше, с 16 марта.
Как ранее сообщал Mkset, суд в Башкирии вынес решение по инциденту о травмировании ученицы одной из школ Стерлитамака.