Уфимские школьники уйдут на каникулы позже обычно

Итак, весенние каникулы в школах Башкирии в 2025 году продлятся с 29 марта по 6 апреля включительно. Целых 9 дней без учебников, домашек и ранних подъемов. Как же определяются эти заветные даты? В Министерстве образования объясняют, что сроки каникул устанавливаются на основе федеральных образовательных программ и санитарно-гигиенических требований. Все школы работают по четвертям, и после каждой четверти ребятам положен заслуженный отдых.