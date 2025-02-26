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Posted 26 февраля, 06:38

Published 26 февраля, 06:38

Modified 26 февраля, 08:38

Updated 26 февраля, 08:38

В Башкирии назвали срок весенних каникул

Уфимские школьники уйдут на каникулы позже обычно

26 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI.

В Башкирии назвали срок весенних каникул

Весеннее солнце уже стучится в окно, а значит, совсем скоро школьников Уфы ждет долгожданный отдых, сообщает в среду, 26 февраля, Министерство образования и науки РБ.

Итак, весенние каникулы в школах Башкирии в 2025 году продлятся с 29 марта по 6 апреля включительно. Целых 9 дней без учебников, домашек и ранних подъемов. Как же определяются эти заветные даты? В Министерстве образования объясняют, что сроки каникул устанавливаются на основе федеральных образовательных программ и санитарно-гигиенических требований. Все школы работают по четвертям, и после каждой четверти ребятам положен заслуженный отдых.

Республиканский учебный календарь разрабатывается Министерством образования и науки Башкортостана каждый год. И хотя обычно большинство школ стараются придерживаться рекомендованных дат, важно знать, что каждая школа имеет право вносить небольшие корректировки. Заметим, что в 2023/2024 учебном году весенние школьные каникулы начались в Башкирии раньше, с 16 марта.

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Как ранее сообщал Mkset, суд в Башкирии вынес решение по инциденту о травмировании ученицы одной из школ Стерлитамака.

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