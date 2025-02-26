Уфу заволокла странная дымка

Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ в Уфе 21 февраля. Особенно отличился изопропилбензол, который в одной из точек города — на улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) — достиг уровня 4,2 ПДК. Кроме того, на улице Мира, 11 (ПНЗ №12) и на той же улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) было отмечено превышение ПДК сероводорода, достигавшее 1,8 и 4,0 ПДК соответственно.