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Posted 26 февраля, 05:38

Published 26 февраля, 05:38

Modified 26 февраля, 09:02

Updated 26 февраля, 09:02

Уфу заволокла странная дымка

Уфу заволокла странная дымка

26 февраля 2025, 05:38
Фото: 1MI.
В городе зафиксированы превышения концентрации опасных веществ, сообщает в среду, 26 февраля, Башгидромет.

Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ в Уфе 21 февраля. Особенно отличился изопропилбензол, который в одной из точек города — на улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) — достиг уровня 4,2 ПДК. Кроме того, на улице Мира, 11 (ПНЗ №12) и на той же улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) было отмечено превышение ПДК сероводорода, достигавшее 1,8 и 4,0 ПДК соответственно.

Но что это за «звери» такие — изопропилбензол и сероводород? И чем они опасны?

Изопропилбензол (кумол) — это бесцветная жидкость с резким запахом, которую используют в промышленности. Длительное воздействие этого вещества может привести к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей.

Сероводород — газ с характерным запахом тухлых яиц. Даже в небольших концентрациях он может вызывать головную боль, тошноту и головокружение.

По данным Башгидромета, 22 и 23 февраля ситуация улучшилась, и уровень загрязнения воздуха в Уфе вернулся к норме.

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Как ранее сообщал Mkset, недалеко от Ишимбая появится новый полигон для твердых коммунальных отходов.

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