Уфу заволокла странная дымка

Posted 26 февраля, 05:38
Published 26 февраля, 05:38
Modified 26 февраля, 09:02
Updated 26 февраля, 09:02
Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ в Уфе 21 февраля. Особенно отличился изопропилбензол, который в одной из точек города — на улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) — достиг уровня 4,2 ПДК. Кроме того, на улице Мира, 11 (ПНЗ №12) и на той же улице Ульяновых, 57 (ПНЗ №14) было отмечено превышение ПДК сероводорода, достигавшее 1,8 и 4,0 ПДК соответственно.
Но что это за «звери» такие — изопропилбензол и сероводород? И чем они опасны?
Изопропилбензол (кумол) — это бесцветная жидкость с резким запахом, которую используют в промышленности. Длительное воздействие этого вещества может привести к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей.
Сероводород — газ с характерным запахом тухлых яиц. Даже в небольших концентрациях он может вызывать головную боль, тошноту и головокружение.
По данным Башгидромета, 22 и 23 февраля ситуация улучшилась, и уровень загрязнения воздуха в Уфе вернулся к норме.
Как ранее сообщал Mkset, недалеко от Ишимбая появится новый полигон для твердых коммунальных отходов.