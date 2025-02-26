mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 18:11

Published 26 февраля, 18:11

Modified 26 февраля, 19:24

Updated 26 февраля, 19:24

Уфимские чиновники проверили трамвай

Уфимских чиновников расстроили сугробы

26 февраля 2025, 18:11
Фото: Рустем Хамитов / Vk.

Уфимские чиновники проверили трамвай

Чиновники башкирской столицы продолжают эстафету по испытанию городского транспорта на самих себе, отчиталась администрация Орджоникидзевского района Уфы в среду, 26 февраля.

На этот раз госслужащие решили протестировать трамваи в уфимской Черниковке. Вызвались для этого глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов и его «зам» Закир Гилязов.

В ходе недолгой поездки по вверенному муниципалитету чиновники оценивали как состояние вагонов, так и остановочные павильоны, а заодно и качество чистки тротуаров. Если к транспорту вопросов не возникло, то уборкой снега работники администрации были не совсем довольны.

— Не должно быть ситуаций, когда снег после уборки проезжей части блокирует людям доступ к электротранспорту <…> Горожане не должны пробираться к трамваям по обледенелым сугробам, — написал Хамитов.
Уфимским чиновникам нравится ездить на автобусах
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что другой дуэт чиновников принялся ездить в качестве «тайных пассажиров» по маршруткам пригорода Уфы.

Читайте также:
В Башкирии оказалось почти 250’000 инвалидовЖителей Башкирии лишают пособийГерой России тоскует по Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Электротранспорт#Дороги#Снег#Чиновники#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Трамваи#Туймазы#Кумертау#Белебей#Орджоникидзевский район#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Чистка#Закир Гилязов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика