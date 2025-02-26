Уфимских чиновников расстроили сугробы

Posted 26 февраля, 18:11
Published 26 февраля, 18:11
Modified 26 февраля, 19:24
Updated 26 февраля, 19:24
На этот раз госслужащие решили протестировать трамваи в уфимской Черниковке. Вызвались для этого глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов и его «зам» Закир Гилязов.
В ходе недолгой поездки по вверенному муниципалитету чиновники оценивали как состояние вагонов, так и остановочные павильоны, а заодно и качество чистки тротуаров. Если к транспорту вопросов не возникло, то уборкой снега работники администрации были не совсем довольны.
— Не должно быть ситуаций, когда снег после уборки проезжей части блокирует людям доступ к электротранспорту <…> Горожане не должны пробираться к трамваям по обледенелым сугробам, — написал Хамитов.
Ранее Mkset сообщал о том, что другой дуэт чиновников принялся ездить в качестве «тайных пассажиров» по маршруткам пригорода Уфы.