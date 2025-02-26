Уфимских чиновников расстроили сугробы

В ходе недолгой поездки по вверенному муниципалитету чиновники оценивали как состояние вагонов, так и остановочные павильоны, а заодно и качество чистки тротуаров. Если к транспорту вопросов не возникло, то уборкой снега работники администрации были не совсем довольны.