Орджоникидзевский район

Эксклюзив . Строил Ленинградскую АЭС-2, погиб под Авдеевкой: как прошли похороны бойца СВО из Уфы

Репортаж корреспондента Mkset.ru о том, как в маленькой марийской деревне прошла церемония прощания с Андреем Изибаевым.