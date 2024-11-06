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Орджоникидзевский район

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Ноябрь
Уфимский нефтяной университет обокрали на ремонте
6 ноября, 10:48
Октябрь
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Сентябрь
Первобытная битва произошла в Уфе
23 сентября, 07:16
Уфимцы погрызлись с чиновником из-за еды
21 сентября, 05:49
Уфимскую больницу превратили в салон красоты
3 сентября, 05:05
Август
Видео. В Уфе обрушился потолок в полувеком доме
20 августа, 15:05
Новый памятник поставят в Уфе
15 августа, 10:48
Июнь
МЧС вскрыло огненный детектив в Уфе
Пожарные заметили странные совпадения при тушении строений в садовом товариществе, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
30 июня, 17:30
День города в Уфе: программа праздника
5 июня, 13:21
Уфимцев напугал столб черного дыма за торговым центром
4 июня, 10:40
В Уфе из огня вывели 16 человек
3 июня, 05:34
Май
Главой района Уфы стал Хамитов
О назначении сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер пожелал ему успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями и эффективной работы.
21 мая, 07:24
В Уфе массово проверят мотоциклистов
13 мая, 10:39
Уфа вновь застряла в девятибалльных пробках
8 мая, 13:03
Пожилая уфимка едва не стала жертвой мусорного контейнера
8 мая, 12:32
Апрель
«Настроили очень криво»: жители Уфы оказались недовольны работой новых светофоров
Из-за странной схемы движения страдают как автомобилисты, так и водители.
21 апреля, 06:19
В Уфе перекрыли проезд на проспект Октября
Дорожники начали латать ямы на путепроводе.
19 апреля, 06:32
Март
Эксклюзив. Строил Ленинградскую АЭС-2, погиб под Авдеевкой: как прошли похороны бойца СВО из Уфы
Репортаж корреспондента Mkset.ru о том, как в маленькой марийской деревне прошла церемония прощания с Андреем Изибаевым.
30 марта, 05:00
В Уфе определили застройщика квартала площадью 75 тысяч кв. м. в у бульвара Славы
8 марта, 08:56
Февраль
Видео. Жители Уфы оказались недовольны планами города снести сотни гаражей
23 февраля, 04:15

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