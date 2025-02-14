Уфимским чиновникам нравится ездить на автобусах

Posted 14 февраля, 15:17
Published 14 февраля, 15:17
Modified 14 февраля, 15:19
Updated 14 февраля, 15:19
Кажется, как минимум паре чиновников пора оформлять проездной на автобус. Так, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Дмитрий Титов и руководитель Центра организации перевозок (ЦОП) Азамат Бареев в компании своих коллег трижды за неделю прокатились по маршруту №131 из Уфы в Шамонино. Эти перевозки осуществляет частный бизнес. Тарифы на маршруте не регулируют, но действуют льготы, например, для пассажиров с пенсионными удостоверениями.
В целом, особых нареканий у проверяющих не возникло, хотя они ездили в автобусах в часы пиковой нагрузки. Давки, грязи, холода или жары чиновники не зафиксировали. Но рейды обещают продолжать.