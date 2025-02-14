Уфимским чиновникам нравится ездить на автобусах

Кажется, как минимум паре чиновников пора оформлять проездной на автобус. Так, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Дмитрий Титов и руководитель Центра организации перевозок (ЦОП) Азамат Бареев в компании своих коллег трижды за неделю прокатились по маршруту №131 из Уфы в Шамонино. Эти перевозки осуществляет частный бизнес. Тарифы на маршруте не регулируют, но действуют льготы, например, для пассажиров с пенсионными удостоверениями.