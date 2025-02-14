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Posted 14 февраля, 15:17

Published 14 февраля, 15:17

Modified 14 февраля, 15:19

Updated 14 февраля, 15:19

Минтранс Республики Башкортостан

Уфимским чиновникам нравится ездить на автобусах

14 февраля 2025, 15:17

В Уфе проверили работу транспорта

Высокопоставленные транспортники совершают регулярные рейды инкогнито и не видят особых нареканий в обслуживании пассажиров, сообщает в пятницу, 14 февраля, Минтранс Республики Башкортостан.

Кажется, как минимум паре чиновников пора оформлять проездной на автобус. Так, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Дмитрий Титов и руководитель Центра организации перевозок (ЦОП) Азамат Бареев в компании своих коллег трижды за неделю прокатились по маршруту №131 из Уфы в Шамонино. Эти перевозки осуществляет частный бизнес. Тарифы на маршруте не регулируют, но действуют льготы, например, для пассажиров с пенсионными удостоверениями.

В целом, особых нареканий у проверяющих не возникло, хотя они ездили в автобусах в часы пиковой нагрузки. Давки, грязи, холода или жары чиновники не зафиксировали. Но рейды обещают продолжать.

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Напомним, ранее транспортники проверили качество работы маршрута №114 «Уфа — Юматово».

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