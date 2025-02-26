В Башкирии оказалось почти 250’000 инвалидов

Для сравнения, в августе 2022 года в Башкирии насчитывалось 231,5 тыс. людей с инвалидностью, причём большую часть из них (54%) составляли женщины. Возрастной ранжир в статистике прошлых лет не приводился, также как и категория присвоенной группы инвалидности.