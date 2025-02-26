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Posted 26 февраля, 17:45

Published 26 февраля, 17:45

Modified 26 февраля, 19:26

Updated 26 февраля, 19:26

В Башкирии оказалось почти 250’000 инвалидов

В Башкирии оказалось почти 250’000 инвалидов

26 февраля 2025, 17:45
Фото: 1MI.
Каждый 16-й житель Башкортостана имеет инвалидность — такую статистику огласила в среду, 26 февраля, министр семьи и труда РБ Ленара Иванова.

Всего, по информации ведомства, в Республике Башкортостан проживают 248 тысяч инвалидов разных групп. Из них 8,47% (21 тысяча) — дети до 18 лет. Большую часть от общего числа составляют лица с III группой инвалидности.

Для сравнения, в августе 2022 года в Башкирии насчитывалось 231,5 тыс. людей с инвалидностью, причём большую часть из них (54%) составляли женщины. Возрастной ранжир в статистике прошлых лет не приводился, также как и категория присвоенной группы инвалидности.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике Башкортостан автоматически увеличили выплаты для пенсионеров.

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