В Башкирии оказалось почти 250’000 инвалидов

Posted 26 февраля, 17:45
Published 26 февраля, 17:45
Modified 26 февраля, 19:26
Updated 26 февраля, 19:26
Всего, по информации ведомства, в Республике Башкортостан проживают 248 тысяч инвалидов разных групп. Из них 8,47% (21 тысяча) — дети до 18 лет. Большую часть от общего числа составляют лица с III группой инвалидности.
Для сравнения, в августе 2022 года в Башкирии насчитывалось 231,5 тыс. людей с инвалидностью, причём большую часть из них (54%) составляли женщины. Возрастной ранжир в статистике прошлых лет не приводился, также как и категория присвоенной группы инвалидности.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике Башкортостан автоматически увеличили выплаты для пенсионеров.