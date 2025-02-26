Герой России тоскует по Башкирии

Posted 26 февраля, 17:31
Published 26 февраля, 17:31
Modified 26 февраля, 19:28
Updated 26 февраля, 19:28
Авдонин — уроженец Дуванского района Башкирии, гвардии капитан Седьмой десантно-штурмовой дивизии.
При обороне неназванного стратегического пункта военный «проявил исключительное мужество», рассказывают его сослуживцы. Будучи раненым, Авдонин на линии боевого соприкосновения оказывал помощь тем, кого задели вражеские пули и осколки. За это отличие он и был удостоен высокого звания.
На момент публикации боец находится на реабилитации. Авдонин делится, что ещё в юности он уехал из Республики и учился в других регионах, однако любовь к родному Башкортостану он пронёс через всю жизнь.
— Где был я ни был, самое лучшее место — это наша родина. Даже завидую порой, что вы все там живете, видите все эти времена года, все эти леса, поля, грибы, травы, мед, пасеки, — признался Авдонин.