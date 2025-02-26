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Posted 26 февраля, 17:31

Published 26 февраля, 17:31

Modified 26 февраля, 19:28

Updated 26 февраля, 19:28

Герой России тоскует по Башкирии

Герой России тоскует по Башкирии

26 февраля 2025, 17:31
Фото: Башкирский батальон / Telegram.
Звание Героя России получил башкортостанец Дмитрий Авдонин, сообщил Telegram-канал «Башкирский батальон» в среду, 26 февраля.

Авдонин — уроженец Дуванского района Башкирии, гвардии капитан Седьмой десантно-штурмовой дивизии.

При обороне неназванного стратегического пункта военный «проявил исключительное мужество», рассказывают его сослуживцы. Будучи раненым, Авдонин на линии боевого соприкосновения оказывал помощь тем, кого задели вражеские пули и осколки. За это отличие он и был удостоен высокого звания.

На момент публикации боец находится на реабилитации. Авдонин делится, что ещё в юности он уехал из Республики и учился в других регионах, однако любовь к родному Башкортостану он пронёс через всю жизнь.

— Где был я ни был, самое лучшее место — это наша родина. Даже завидую порой, что вы все там живете, видите все эти времена года, все эти леса, поля, грибы, травы, мед, пасеки, — признался Авдонин.
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Ранее Mkset сообщал о награждении медалью Шаймуратова бойца из Башкирии.

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