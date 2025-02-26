Жителей Башкирии лишают пособий

Posted 26 февраля, 17:40
Published 26 февраля, 17:40
Modified 26 февраля, 19:27
Updated 26 февраля, 19:27
Речь идёт о пособии по безработице. В 2025 году, напомним, его размер в Башкирии составляет от ₽2 000 до ₽17 300в месяц.
Между тем, чтобы рассчитывать на льготу, одной только записи в службе занятости недостаточно. Так, получать пособие не могут многие другие льготные группы — пенсионеры (в том числе досрочные), ухаживающие за инвалидами и приёмные родители. То же касается и лиц до 16 лет.
При обращении в центр занятости также необходима прописка в том же регионе, где он находится. «Отсеивают» и тех, кто платит налог на профессиональный доход, а также осуждённых на реальный сроки приговорённых к обязательным работам.
К отказу в выплате приведут и ряд других условий: