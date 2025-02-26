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Posted 26 февраля, 17:40

Published 26 февраля, 17:40

Modified 26 февраля, 19:27

Updated 26 февраля, 19:27

Минтруд Башкирии: за что могут лишить пособий

Жителей Башкирии лишают пособий

26 февраля 2025, 17:40
Фото: 1MI.

Минтруд Башкирии: за что могут лишить пособий

Власти Башкирии в среду, 26 февраля, напомнили о проступках, за которыми последует лишение возможности получать льготную выплату, пишет портал UfaTime.

Речь идёт о пособии по безработице. В 2025 году, напомним, его размер в Башкирии составляет от ₽2 000 до ₽17 300в месяц.

Между тем, чтобы рассчитывать на льготу, одной только записи в службе занятости недостаточно. Так, получать пособие не могут многие другие льготные группы — пенсионеры (в том числе досрочные), ухаживающие за инвалидами и приёмные родители. То же касается и лиц до 16 лет.

При обращении в центр занятости также необходима прописка в том же регионе, где он находится. «Отсеивают» и тех, кто платит налог на профессиональный доход, а также осуждённых на реальный сроки приговорённых к обязательным работам.

К отказу в выплате приведут и ряд других условий:

  • Неявка для согласования индивидуального плана содействия занятости;
  • Отказ от двух вакансий в центре занятости или непредоставление результатов о собеседованиях;
  • Предоставление ложных сведений об отсутствии дохода или работы.
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