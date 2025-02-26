Жителей Башкирии лишают пособий

Между тем, чтобы рассчитывать на льготу, одной только записи в службе занятости недостаточно. Так, получать пособие не могут многие другие льготные группы — пенсионеры (в том числе досрочные), ухаживающие за инвалидами и приёмные родители. То же касается и лиц до 16 лет.