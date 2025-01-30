Сегодня в Уфе: подготовка к наводнениям, карта метро и весна в феврале

Posted 30 января, 19:00
Published 30 января, 19:00
Modified 30 января, 19:43
Updated 30 января, 19:43
В пятницу, 31 января, в столице Башкирии ожидаются облачная погода, а также небольшие осадки в виде снега. Местами прогнозируют гололёд.
На дорогах стоит быть предельно аккуратными. Неудобств добавит и туман, который снизит видимость на трассах до 0,5 — 1 км. Ветер — юго-западного направления, от 3 до 8 м/с.
Ночью похолодает до 0°C… -2°C, днём температура воздуха составит 0°C… +2°C.
На пятницу, 31 января, в расписании «Уфаводоканала» не указано плановых отключений водоснабжения.
Улицы Красина, Султанова
Улица Новочеркасская
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Улица Мингажева
Мечты о метрополитене не отпускают жителей башкирской столицы: уфимский урбанист Самад Юсупов разработал схему, на которой изображено, как бы могла выглядеть схема подземного транспорта города. Увидеть карту метро Уфы можно здесь.
Оперативные службы Уфы и Башкирии вовсю начали подготовку к периоду весеннего паводка.
Воздушные судна без экипажа на борту придут на помощь МЧС. Начальник главного Управления МЧС России по РБ Марат Латыпов отметил, что при помощи БПЛА спасателям удастся вести объективный контроль за состоянием ледового покрова на реках практически онлайн и вовремя принимать упреждающие меры, чтобы не допустить заторов льда и неконтролируемого разлива рек.
Весенний паводок ежегодно затрагивает практически все районы Башкирии. Без потоплений населенных пунктов не обойдется и в этой весной. Спасатели всегда отрабатывают наихудшие сценария паводка, независимо от прогнозов.
Бывший глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников назначен заместителем министра ЖКХ Башкирии. Напомним, Плотников в 2016 годом году занял кресло руководителя Дёмского района, а в 2019 году перешел на ту же должность в Октябрьском районе Уфы. После его увольнения в декабре 2024 года, Октябрьский район возглавил его дёмский коллега Антон Тарасов.
Бывший глава министерства спорта РБ Руслан Хабибов стал новым вице-премьером. Он будет курировать Минспорт, Минтруд и почту. Кандидатура была единогласно одобрена Госсобранием Башкирии.
Парня, травившего 16-летнюю уфимку из-за интернет-ссоры, отправили в СИЗО за доведение до самоубийства.
В октябре 2024 года мать 16-летней уфимки обратилась в правоохранительные органы из-за буллинга, с которым столкнулась вся семья. Все началось, когда девочка отказалась извиняться на камеру за название чата в игре Minecraft, который она придумала. После чего семье пачками начали приходить сообщения с оскорблениями и угрозами от анонимов в Сети.
Однако тролли переступили все границы: в городе развесили листовки с фейковой информацией об уфимке, от ее лица создали тг-канал, в котором продвигалось издевательство над животными, а 11-летней сестре жертвы присылали интимные фотографии от лица ее отца. Когда девочка поступила в колледж, кибербуллеры начали угрожать и ее одногруппникам.
Как сообщил инсайдерский Telegram-канал правоохранительные органы задержали 20-летнего уроженца Нижнего Новгорода, организовавшего травлю несовершенного подростка. Молодого человека отправили в СИЗО по обвинению в доведении до самоубийства. Это стало первым в России задержанием участника преступления такого рода.