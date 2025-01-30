Путин поставил цель Башкирии

Posted 30 января, 14:26
Published 30 января, 14:26
Modified 30 января, 14:28
Updated 30 января, 14:28
Так, по данным властей Республики, к 2024 году башкортостанцы возвели порядка 19,7 тыс. собственных домов. В целом в Башкирии сдали 3,3 млн «квадратов».
Свои позиции в рейтинге по количеству построенного жилья регион пока не теряет. В России РБ остаётся седьмой, в Приволжском федеральном округе — второй. До конца десятилетия Хабиров обещает довести показатель до 4 млн. Такой план, напомнил руководитель региона, Башкирии поставил президент РФ Владимир Путин.
— [Цель] поставил перед нами наш Президент Владимир Владимирович Путин, и мы сделаем максимум, чтобы ее достичь.