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Posted 30 января, 14:26

Published 30 января, 14:26

Modified 30 января, 14:28

Updated 30 января, 14:28

Жители Башкирии решили сами строить себе дома

Путин поставил цель Башкирии

30 января 2025, 14:26
Фото: пресс-служба главы РБ.

Жители Башкирии решили сами строить себе дома

Почти 70% возводимого в Башкортостане жилья — индивидуальные проекты, отчитался в четверг, 20 января, глава региона Радий Хабиров.

Так, по данным властей Республики, к 2024 году башкортостанцы возвели порядка 19,7 тыс. собственных домов. В целом в Башкирии сдали 3,3 млн «квадратов».

Свои позиции в рейтинге по количеству построенного жилья регион пока не теряет. В России РБ остаётся седьмой, в Приволжском федеральном округе — второй. До конца десятилетия Хабиров обещает довести показатель до 4 млн. Такой план, напомнил руководитель региона, Башкирии поставил президент РФ Владимир Путин.

— [Цель] поставил перед нами наш Президент Владимир Владимирович Путин, и мы сделаем максимум, чтобы ее достичь.
Квартиры в Уфе стали дороже домов
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе трёхкомнатные квартиры по ценам обогнали частные дома.

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