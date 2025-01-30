Путин поставил цель Башкирии

Свои позиции в рейтинге по количеству построенного жилья регион пока не теряет. В России РБ остаётся седьмой, в Приволжском федеральном округе — второй. До конца десятилетия Хабиров обещает довести показатель до 4 млн. Такой план, напомнил руководитель региона, Башкирии поставил президент РФ Владимир Путин.