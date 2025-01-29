Карта метро Уфы появилась в Сети

Разговоры о возможности создания метро в Уфе ведутся не первое десятилетие. В 1990-е даже был заложен первый камень метрополитена башкирской столицы, однако в 2011-м проект был официально свёрнут. Кроме огромной стоимости, проблемой являются карстовые породы, на которых стоит город. Они делают строительство тоннелей метро как минимум крайне тяжёлым.