Карта метро Уфы появилась в Сети

Posted 29 января, 20:48
Published 29 января, 20:48
Modified 29 января, 20:50
Updated 29 января, 20:50
Автор проекта нанёс на схему три ветки метро. «Красная», самая длинная, проходит по всей длине Уфы от вымышленной станции «Памятник Салавату Юлаеву» до «Промышленной» на севере Черниковки.
На «синюю» ветку можно пересесть на Гостином дворе. Она через Монумент Дружбы ведёт в Зелёную Рощу и до Горсовета. В районе ТЦ «Планета» можно пересесть на «зелёную» ветку.
«Зелёная» ветка гипотетического уфимского метро проходит из Тужиловки через Сипайлово, реку Уфу и до двух станций микрорайона Инорс.
Разговоры о возможности создания метро в Уфе ведутся не первое десятилетие. В 1990-е даже был заложен первый камень метрополитена башкирской столицы, однако в 2011-м проект был официально свёрнут. Кроме огромной стоимости, проблемой являются карстовые породы, на которых стоит город. Они делают строительство тоннелей метро как минимум крайне тяжёлым.
Ранее, как сообщал Mkset, глава Башкирии поделился планами по развитию железнодорожной сети региона на ближайшие годы.