Над Уфой поднимают беспилотники

Глава регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в среду, 29 января, рассказал о том, что вся информация по БПЛА и пилотируемой авиации, которые перемещаются в Рб, находится под контролем. Для этого создан Центр по контролю за беспилотными аппаратами на базе Госкомитета по ЧС.