Над Уфой поднимают беспилотники

Posted 30 января, 04:48
Published 30 января, 04:48
Modified 30 января, 04:48
Updated 30 января, 04:48
Начальник главного Управления МЧС России по РБ Марат Латыпов отметил, что при помощи БПЛА спасателям удастся вести объективный контроль за состояние ледового покрова на реках практически онлайн и вовремя принимать упреждающие меры, чтобы не допустить заторов льа и неконтролируемого разлива рек.
— «В первую очередь они нужны для мониторинга. Во-вторых, если случилась чрезвычайная ситуация, то БПЛА необходимы для разведки местности и определения зоны ЧС. Для этого они были приобретены нашим министерством, для этого и будут служить», — сказал Марат Латыпов.
Весенний паводок ежегодно затрагивает практически все районы Башкирии. Без потоплений населенных пунктов не обойдется и в этой весной. Спасатели всегда отрабатывают наихудшие сценария паводка, независимо от прогнозов.
Глава регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в среду, 29 января, рассказал о том, что вся информация по БПЛА и пилотируемой авиации, которые перемещаются в Рб, находится под контролем. Для этого создан Центр по контролю за беспилотными аппаратами на базе Госкомитета по ЧС.