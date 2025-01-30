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Posted 30 января, 04:48

Published 30 января, 04:48

Modified 30 января, 04:48

Updated 30 января, 04:48

Наблюдать за весенним половодьем в Башкирии будут с помощью дронов

Над Уфой поднимают беспилотники

30 января 2025, 04:48
Фото: 1MI.

Наблюдать за весенним половодьем в Башкирии будут с помощью дронов

Воздушные судна без экипажа на борту придут на помощь МЧС в период весеннего половодья, сообщили спасатели 30 января, в четверг.

Начальник главного Управления МЧС России по РБ Марат Латыпов отметил, что при помощи БПЛА спасателям удастся вести объективный контроль за состояние ледового покрова на реках практически онлайн и вовремя принимать упреждающие меры, чтобы не допустить заторов льа и неконтролируемого разлива рек.

— «В первую очередь они нужны для мониторинга. Во-вторых, если случилась чрезвычайная ситуация, то БПЛА необходимы для разведки местности и определения зоны ЧС. Для этого они были приобретены нашим министерством, для этого и будут служить», — сказал Марат Латыпов.
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Весенний паводок ежегодно затрагивает практически все районы Башкирии. Без потоплений населенных пунктов не обойдется и в этой весной. Спасатели всегда отрабатывают наихудшие сценария паводка, независимо от прогнозов.

Глава регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в среду, 29 января, рассказал о том, что вся информация по БПЛА и пилотируемой авиации, которые перемещаются в Рб, находится под контролем. Для этого создан Центр по контролю за беспилотными аппаратами на базе Госкомитета по ЧС.

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