Минутный тест про «лихие 90-е»: анархия и выживание

Posted 21 января, 10:57
Published 21 января, 10:57
Modified 21 января, 10:59
Updated 21 января, 10:59
Проект «Лекторий Достоевский» (12+) представил современное видение России лихих 1990-х годов. Авторы выпустили новое видео в ролике «90-е за 26 минут» (18+). Проект создан при поддержке Российского фонда культуры.
Девяностые годы — время масштабных перемен в истории России. Это был сложный, но яркий период для граждан. Почему распался Советский Союз? Как россияне восприняли перемены? Что происходило с экономикой в то время? Кто проводил экономические реформы в правительстве Ельцина и к чему это привело? Кто получил наибольшую выгоду от приватизации? Что стало началом возрождения российской государственности?
Всего за полчаса авторам видео удалось рассказать про голодающих у Кремля людей и крыс, про расстрел Белого дома, про обвал медицины и науки, про тотальную вседозволенность, дефицит в магазинах и галопирующую инфляцию, падение рождаемости, расцвет бандитизма, крах экономики, копеечные пособия, упадок сельского хозяйства, поставки «ножек Буша» и многие другие реалии начала новой истории России.
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