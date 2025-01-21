Минутный тест про «лихие 90-е»: анархия и выживание

Девяностые годы — время масштабных перемен в истории России. Это был сложный, но яркий период для граждан. Почему распался Советский Союз? Как россияне восприняли перемены? Что происходило с экономикой в то время? Кто проводил экономические реформы в правительстве Ельцина и к чему это привело? Кто получил наибольшую выгоду от приватизации? Что стало началом возрождения российской государственности?