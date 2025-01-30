Уфимцы подарили криминалу ₽31 млн за сутки

Так, самую крупную сумму отдала злоумышленникам 49-летняя предпринимательница из Уфы. Неизвестные предложили ей начать вкладываться в акции на инвест-площадке. Целых пять месяцев бизнес-леди удавалось водить за нос, пока та вдруг не обнаружила, что вывести вложенные средства с платформы не представляется возможным. Тогда же, когда её инвестиции «прогорели», перестали выходить на связь и сами аферисты. К этому моменту отдать горожанка успела ₽13,5 млн.