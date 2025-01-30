Уфимцы подарили криминалу ₽31 млн за сутки

Posted 30 января, 13:11
Published 30 января, 13:11
Modified 30 января, 13:27
Updated 30 января, 13:27
По данным правоохранительного ведомства, только за один день мошенники обогатились на ₽31 млн благодаря доверчивым башкортостанцам.
Так, самую крупную сумму отдала злоумышленникам 49-летняя предпринимательница из Уфы. Неизвестные предложили ей начать вкладываться в акции на инвест-площадке. Целых пять месяцев бизнес-леди удавалось водить за нос, пока та вдруг не обнаружила, что вывести вложенные средства с платформы не представляется возможным. Тогда же, когда её инвестиции «прогорели», перестали выходить на связь и сами аферисты. К этому моменту отдать горожанка успела ₽13,5 млн.
Немалую сумму получили мошенники от 84-летней пенсионерки. Будто под гипнозом, та отдала обманщикам ₽1,5 млн, думая, что передаёт их некому московскому бизнесмену, предложившему ей заработать. Пакет с наличкой она передала курьеру. Его сейчас ищут.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мошенники стали расклеивать QR-коды в подъездах домов, якобы ведущие в чат жильцов. На самом же деле при сканировании пользователи попадали с диалог с ботом аферистов.