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Posted 30 января, 13:11

Published 30 января, 13:11

Modified 30 января, 13:27

Updated 30 января, 13:27

Мошенники за сутки похитили у жителей Башкирии ₽31 млн

Уфимцы подарили криминалу ₽31 млн за сутки

30 января 2025, 13:11
Фото: 1MI.

Мошенники за сутки похитили у жителей Башкирии ₽31 млн

Ущерб от телефонных аферистов бьёт в Башкортостане рекорды, отчитались в МВД региона в четверг, 30 января.

По данным правоохранительного ведомства, только за один день мошенники обогатились на ₽31 млн благодаря доверчивым башкортостанцам.

Так, самую крупную сумму отдала злоумышленникам 49-летняя предпринимательница из Уфы. Неизвестные предложили ей начать вкладываться в акции на инвест-площадке. Целых пять месяцев бизнес-леди удавалось водить за нос, пока та вдруг не обнаружила, что вывести вложенные средства с платформы не представляется возможным. Тогда же, когда её инвестиции «прогорели», перестали выходить на связь и сами аферисты. К этому моменту отдать горожанка успела ₽13,5 млн.

Немалую сумму получили мошенники от 84-летней пенсионерки. Будто под гипнозом, та отдала обманщикам ₽1,5 млн, думая, что передаёт их некому московскому бизнесмену, предложившему ей заработать. Пакет с наличкой она передала курьеру. Его сейчас ищут.

Коммунальные мошенники ждут уфимцев дома
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мошенники стали расклеивать QR-коды в подъездах домов, якобы ведущие в чат жильцов. На самом же деле при сканировании пользователи попадали с диалог с ботом аферистов.

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