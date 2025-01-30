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Posted 30 января, 14:29

Published 30 января, 14:29

Modified 30 января, 14:31

Updated 30 января, 14:31

Названы новые суммы пособий для безработных в Башкирии

В Башкирии можно не работать и получать ₽17 тысяч

30 января 2025, 14:29
Фото: 1MI.

Названы новые суммы пособий для безработных в Башкирии

Башкортостанский Центр занятости в четверг, 30 января, напомнил суммы выплат на 2025 год для жителей региона, не имеющих работы и заработка.

Так, минимальный уровень пособия для безработных установлен на ₽2'029, что несколько больше федеральных значений. Максимальная сумма же, на которую может рассчитывать эта льготная группа, — ₽17'301.

Напомним, что безработными могут считаться лица, не имеющие работы и постоянного заработка, а также состоящие на учёте в Центре занятости. Размер льготы зависит от возраста, стажа и других показетелей.

Башкирии остро не хватает рабочих рук
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Ранее Mkset называл виды вакансий, на которые у работодателей Башкирии наблюдается наибольший спрос.

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