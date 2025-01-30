В Башкирии можно не работать и получать ₽17 тысяч

Posted 30 января, 14:29
Published 30 января, 14:29
Modified 30 января, 14:31
Updated 30 января, 14:31
Так, минимальный уровень пособия для безработных установлен на ₽2'029, что несколько больше федеральных значений. Максимальная сумма же, на которую может рассчитывать эта льготная группа, — ₽17'301.
Напомним, что безработными могут считаться лица, не имеющие работы и постоянного заработка, а также состоящие на учёте в Центре занятости. Размер льготы зависит от возраста, стажа и других показетелей.
Ранее Mkset называл виды вакансий, на которые у работодателей Башкирии наблюдается наибольший спрос.