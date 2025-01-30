Апрель вместо февраля придёт в Уфу

Posted 30 января, 11:11
Published 30 января, 11:11
Modified 30 января, 11:13
Updated 30 января, 11:13
Температура воздуха и погода в Уфе оказались под влиянием теплого циклона, который пришёл в Башкирию со Средиземного моря. Из-за этого улицы Уфы и городов Башкортостана сейчас больше похожи не на пейзажи конца января, а на их состояние к началу апреля. Эксперты ФГБУ «Башкирское УГМС» отмечают, что сложившийся температурный график на 10 градусов Цельсия превышает значения многолетних наблюдений.
Так, прогноз погоды в Уфе на пятницу, 31 января, сулит горожанам и гостям столицы Башкирии отличный весенний день. Температура воздуха ночью ожидается до -2°С, а днем воздух прогреется до +2°С. Таким образом, среднесуточная температура составит 0°С, что является нормой для апреля.