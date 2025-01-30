Апрель вместо февраля придёт в Уфу

Температура воздуха и погода в Уфе оказались под влиянием теплого циклона, который пришёл в Башкирию со Средиземного моря. Из-за этого улицы Уфы и городов Башкортостана сейчас больше похожи не на пейзажи конца января, а на их состояние к началу апреля. Эксперты ФГБУ «Башкирское УГМС» отмечают, что сложившийся температурный график на 10 градусов Цельсия превышает значения многолетних наблюдений.