Башкирию перепутали с Бразилией и сравнили со Швейцарией

Posted 30 января, 03:01
Published 30 января, 03:01
Modified 30 января, 07:51
Updated 30 января, 07:51
Летняя Башкирия стала локацией для съемок тревэл-шоу «А дома лучше!»(12+) телеканала «Моя планета». Московские телевизионщики посещают регионы России и сравнивают местные красоты с «забугорными» в попытке доказать: дескать, а у нас не хуже. С «порога» авторы шоу сравнили Башкирию и Бразилию, отметив, что локации можно перепутать. Кроме того, провели аналогии личности Салавата Юлаева и его аргентинского коллеги.
Не обошлось и без посещения «Русской Швейцарии», что в Башкирии. Впрочем, местные жители признают, что такое именование — не больше, чем маркетинг. Хотя, если в развитии социальной инфраструктуры страна-банк явно выигрывает, то вот в части гостеприимства Башкирия готова дать фору европейской скромности.
Виды шихан Башкирии, особенно, Торатау тоже нашли своего зарубежного «клона». Как и многие другие туристические достопримечательности Башкирии, которые можно посмотреть летом. В их числе — айский фонтан и родники.
Съемочная группа шоу путешествий посетила, кроме того, Капову пещеру. Работники локации признались, что туристам вместо рисунков старше Древнего Египта показывают новодел, но это — мировая практика. Тем не менее Капову пещеру нарекли в шоу природным Эрмитажем.
Напомним, ранее Башкирия попала в чёртову дюжину топ-рейтинга регионов России в сфере туризма по итогам 2025 года.