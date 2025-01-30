Башкирию перепутали с Бразилией и сравнили со Швейцарией

Не обошлось и без посещения «Русской Швейцарии», что в Башкирии. Впрочем, местные жители признают, что такое именование — не больше, чем маркетинг. Хотя, если в развитии социальной инфраструктуры страна-банк явно выигрывает, то вот в части гостеприимства Башкирия готова дать фору европейской скромности.