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Капова пещера

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7 июля
Горящий автобус тушили добровольцы и пожарные в Башкирии
В рейсовом транспорте находились 43 туриста из Челябинской области, сообщает пресс-служба МЧС РБ.
7 июля, 17:53
1 июля
Ливни затопили три парка в Башкирии
Сразу несколько природных парков в Башкортостане закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в региональной Дирекции по особо охраняемым природным территориям.
1 июля, 12:03
29 июня
В Башкирии затопило пещеру с рисунками первобытных людей
Все экскурсии в Капову пещеру пришлось отменить из-за ливней, сообщили в пресс-службе заповедника Шульган-Таш.
29 июня, 08:23

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