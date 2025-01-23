Башкирия попала в чёртову дюжину туризма России

Posted 23 января, 17:18
Published 23 января, 17:18
Modified 23 января, 17:32
Updated 23 января, 17:32
Для составления Национального туристического рейтинга за 2024 год эксперты учли сразу несколько критериев: уровень развитие туризма, его доходность, популярность среди россиян и иностранцев, продвижение отрасли среди местного населения — всего 12 пунктов.
Лидером рейтинга оказалась Москва, за ней идет Московская область, а закрывает топ-3 туристических регионов Краснодарский край. Башкортостан расположился на 13-м месте рейтинга, уступив Нижегородской и Самарской области, Приморскому, Алтайскому и Ставропольскому краю, а также Республикам Крым и Татарстан — башкирский сосед занял 11-он место.
Ранее Mkset рассказал о новогоднем скандале на туристической базе отдыха в Башкирии, который прогремел на всю страну. Компания из 15-ти москвичей, семеро из которых — дети, отравилась на лыжном курорте «Уязы-Тау». Клевета, угрозы, оскорбления — в обстоятельствах случившегося разобрался Mkset.