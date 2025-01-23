Башкирия попала в чёртову дюжину туризма России

Ранее Mkset рассказал о новогоднем скандале на туристической базе отдыха в Башкирии, который прогремел на всю страну. Компания из 15-ти москвичей, семеро из которых — дети, отравилась на лыжном курорте «Уязы-Тау». Клевета, угрозы, оскорбления — в обстоятельствах случившегося разобрался Mkset.