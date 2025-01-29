mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 03:13

Published 29 января, 03:13

Modified 29 января, 09:09

Updated 29 января, 09:09

Туристов обложили новым налогом в Башкортостане

Туристический налог ввели в Башкирии. Что поменяется?

29 января 2025, 03:13
Фото: Максим Штурм.

Туристов обложили новым налогом в Башкортостане

Сюжет
Отдых
C 1 января 2025 года в Республике Башкортостан действует туристический налог, заменивший курортный сбор по всей России. Что изменится для туристов? Как новый налог повлияет на стоимость отдыха?

Что такое туристический налог?

Туристическим налогом заменили курортный сбор. В некоторых российских регионах: в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» в Сочи его оплачивали туристы-постояльцы. Эксперимент признан неудачными решили заменить туристическим налогом. С 1 января 2025 года туристический налог могут ввести в любом регионе России, и это решают местные власти.

Кто платит туристический налог?

На официальном сайте ФНС России подробно разъясняется, как исчисляется туристический налог.

С 1 января 2025 года Налоговый кодекс дополнен главой 33.1, которая регламентирует порядок применения туристического налога.

— Плательщиками налога являются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения. Это гостиницы, санатории, базы отдыха и другие места размещения отдыхающих.
Что такое туристический налог?
Что такое туристический налог?. Фото: 1MI

Размер туристического налога

Новая строка теперь появится в платежных документах гостиниц, хостелов, пансионов и санаториев, где будет прописана сумма уплачиваемого налога.

Если ставка курортного сбора зависела от региона и составляла 30-100 рублей в сутки, то туристический налог в 2025 году будет зависеть от стоимости номера. Но не меньше 100 рублей.

Но минимальный туристический налог — 100 ₽ в сутки, даже если 1% от налоговой базы меньше, нужно заплатить 100 рублей. Например, номер гостинце стоит 9000 рублей в сутки. При ставке 1% налог в 2025 году — 90 рублей. Но это меньше минимального налога, поэтому будет 100 ₽.

Ежегодно ставка будет расти. Так в 2025 году — это 1 процент от налоговой базы. В 2026 году уже — 2 процента. В 2027 году — 3 процента. В 2028 году — 4 процента. В 2029 году составит — 5 процентов от налоговой базы.

Налог уже будет включен в стоимость проживания в местах проживания и эта идея воодушевления у туристов из Уфы не вызвала никакого одобрения.

— С каждой зарплатой откладываем деньги на отпуск. Цены дорожают ежемесячно. Откуда брать деньги людям? Зарплаты не поднимаются, продукты и проезд на транспорте только дорожает. Нам в говорят: «Приезжайте на отечественные курорты». При этом задирают цены до небес. Я уверена, что большая часть жителей страны не может себе позволить поехать в отпуск заграницей. И у нас не остается выбора кроме как поехать на море или в регионы страны. Да, суммы налога вроде небольшие, но неужели нельзя без них обойтись? Почему нельзя войти в положение людей, а только пользуются нашей безысходностью, — рассказывает Елизавета из Уфы.
«К медикам никто не обращался»: подробности скандала с базой отдыха в «Уязы-Тау»
Узнать подробнее

Кто освобожден от туристического налога?

В налоговом кодексе Ст. 418.4. установлен перечень льготников, чье проживание не облагается туристическим налогом. Среди них: ветераны ВОВ, участники СВО, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью.

— Решение о введение или отсутствии туристического налога принимают местные власти. По факту плательщиками туристического налога будут постояльцы. Сумма налога войдет стоимость номера. Гостиницы, по сути, лишь посредники между туристом и государством. Так что получается, это все тот же курортный сбор, но грамотно организованный. К общей инфляции, высокой стоимости авиа и ж-д билетов, дороговизне гостинец, хостелов и санаториев добавится налог. Ежегодно увеличивающий стоимость. По-другому Не может быть. Все упадет на плечи людей, а не представителей гостиничного и курортного бизнеса. Отдых становится все менее доступным. Будем сидеть на дачах, — делится своим мнение представитель уфимского турагентства Сергей.
Стоимость туристического налога
Стоимость туристического налога. Фото: 1MI

Для чего нужен туристический налог?

Туристический налог является местным налогом и будет оставаться в местных бюджетах. Планируется, что деньги, вырученные таким способом, должны тратиться на развитие туристической инфраструктуры и услуг в регионах.

— Развитие внутреннего туризма — это очень важно для всех нас. Россия — огромная страна. Кроме всем известных раскрученных мест, есть еще много чего интересного. Только у нас в Башкирии множество уникальных мест: Мурадымовское ущелье, Ахуновский стоунхендж, Аскинская пещера, Перевал Башхардский шарьяж. А также невероятное количество известных мест, таких как Иремель, Шиханы, Инзерские красоты. Туризм в Башкирии должен быть на высоком уровне. А это значит комфортным для гостей и в тоже время бережным к нашей природе. Мы должны сохранить все в первозданном виде для наших детей. Для это необходимы деньги. Туристический налог нужен, — делится мнением Ильдар — опытный турист из Уфы.
Туристический налог в Башкирии
Сколько стоит туристический налог в Башкирии
Как платить туристический налог
Как не платить туристический налог
Туристический налог в Башкирии. Фото: Максим Штурм

Туристический налог в Башкирии

По официальным данным ФНС с 1 января 2025 года на территории Республики Башкортостан действует туристический налог. 460 гостиниц Республики Башкортостан включены в реестр Реестр классифицированных средств размещения, который ведет Росаккредитация.

230 органов местного самоуправления, в том числе 221 сельское поселение, 1 муниципальный район, 5 городских поселений и 3 городских округа в Башкирии ввели туристический налог. Уфа воздержалась.

— Однако тут есть не проработка. Как поступать с детьми, семьями и участниками СВО. В законе не говорится, что они освобождены от туристического налога. Кроме того, санатории теперь не смогут участвовать в тендерах на размещение детей так как это также не включено в в идею. Она как всегда, получилась интересной, но не проработанной, — рассказал коммерческий директор одного из уфимских санаториев.
Сколько платить туристический налог
Как считается туристический налог
Сколько платить туристический налог. Фото: Максим Штурм

Вывод

Туристическим налогом заменили курортный сбор. Ежегодно его ставка будет расти вплоть до 2029 года и достигнет 5-ти %. Уплачивать налог, который будет включен в стоимость места размещения для гостя, станут владельцы отелей, хостелов, пансионатов и санаториев. Но по факту оплатят его постояльцы. 230 органов местного самоуправления в Башкирии уже ввели у себя туристический налог.

Башкирия туризм
Башкирия туризм. Фото: Максим Штурм
Читайте также:
Отдых в Башкирии станет дорожеСамый дорогой тайный курорт ввел новый налог в БашкирииСказочную деревню отыскали в Башкирии
#Светлана Мирсаева#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Туризм#Благовещенск#Льготы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Налоги#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Отдых#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Налог#Внутренний туризм#Белебей#Мелеуз#Янаул#Туристический налог#Имущественные налоги#Отды#Как оплачивать туристический налог#Туристический налог в Башкирии#Как считается туристический налог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика