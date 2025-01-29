Туристический налог ввели в Башкирии. Что поменяется?

Ежегодно ставка будет расти. Так в 2025 году — это 1 процент от налоговой базы. В 2026 году уже — 2 процента. В 2027 году — 3 процента. В 2028 году — 4 процента. В 2029 году составит — 5 процентов от налоговой базы.