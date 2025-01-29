Туристический налог ввели в Башкирии. Что поменяется?

Posted 29 января, 03:13
Published 29 января, 03:13
Modified 29 января, 09:09
Updated 29 января, 09:09
Туристическим налогом заменили курортный сбор. В некоторых российских регионах: в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» в Сочи его оплачивали туристы-постояльцы. Эксперимент признан неудачными решили заменить туристическим налогом. С 1 января 2025 года туристический налог могут ввести в любом регионе России, и это решают местные власти.
На официальном сайте ФНС России подробно разъясняется, как исчисляется туристический налог.
С 1 января 2025 года Налоговый кодекс дополнен главой 33.1, которая регламентирует порядок применения туристического налога.
— Плательщиками налога являются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения. Это гостиницы, санатории, базы отдыха и другие места размещения отдыхающих.
Новая строка теперь появится в платежных документах гостиниц, хостелов, пансионов и санаториев, где будет прописана сумма уплачиваемого налога.
Если ставка курортного сбора зависела от региона и составляла 30-100 рублей в сутки, то туристический налог в 2025 году будет зависеть от стоимости номера. Но не меньше 100 рублей.
Но минимальный туристический налог — 100 ₽ в сутки, даже если 1% от налоговой базы меньше, нужно заплатить 100 рублей. Например, номер гостинце стоит 9000 рублей в сутки. При ставке 1% налог в 2025 году — 90 рублей. Но это меньше минимального налога, поэтому будет 100 ₽.
Ежегодно ставка будет расти. Так в 2025 году — это 1 процент от налоговой базы. В 2026 году уже — 2 процента. В 2027 году — 3 процента. В 2028 году — 4 процента. В 2029 году составит — 5 процентов от налоговой базы.
Налог уже будет включен в стоимость проживания в местах проживания и эта идея воодушевления у туристов из Уфы не вызвала никакого одобрения.
— С каждой зарплатой откладываем деньги на отпуск. Цены дорожают ежемесячно. Откуда брать деньги людям? Зарплаты не поднимаются, продукты и проезд на транспорте только дорожает. Нам в говорят: «Приезжайте на отечественные курорты». При этом задирают цены до небес. Я уверена, что большая часть жителей страны не может себе позволить поехать в отпуск заграницей. И у нас не остается выбора кроме как поехать на море или в регионы страны. Да, суммы налога вроде небольшие, но неужели нельзя без них обойтись? Почему нельзя войти в положение людей, а только пользуются нашей безысходностью, — рассказывает Елизавета из Уфы.
В налоговом кодексе Ст. 418.4. установлен перечень льготников, чье проживание не облагается туристическим налогом. Среди них: ветераны ВОВ, участники СВО, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью.
— Решение о введение или отсутствии туристического налога принимают местные власти. По факту плательщиками туристического налога будут постояльцы. Сумма налога войдет стоимость номера. Гостиницы, по сути, лишь посредники между туристом и государством. Так что получается, это все тот же курортный сбор, но грамотно организованный. К общей инфляции, высокой стоимости авиа и ж-д билетов, дороговизне гостинец, хостелов и санаториев добавится налог. Ежегодно увеличивающий стоимость. По-другому Не может быть. Все упадет на плечи людей, а не представителей гостиничного и курортного бизнеса. Отдых становится все менее доступным. Будем сидеть на дачах, — делится своим мнение представитель уфимского турагентства Сергей.
Туристический налог является местным налогом и будет оставаться в местных бюджетах. Планируется, что деньги, вырученные таким способом, должны тратиться на развитие туристической инфраструктуры и услуг в регионах.
— Развитие внутреннего туризма — это очень важно для всех нас. Россия — огромная страна. Кроме всем известных раскрученных мест, есть еще много чего интересного. Только у нас в Башкирии множество уникальных мест: Мурадымовское ущелье, Ахуновский стоунхендж, Аскинская пещера, Перевал Башхардский шарьяж. А также невероятное количество известных мест, таких как Иремель, Шиханы, Инзерские красоты. Туризм в Башкирии должен быть на высоком уровне. А это значит комфортным для гостей и в тоже время бережным к нашей природе. Мы должны сохранить все в первозданном виде для наших детей. Для это необходимы деньги. Туристический налог нужен, — делится мнением Ильдар — опытный турист из Уфы.
По официальным данным ФНС с 1 января 2025 года на территории Республики Башкортостан действует туристический налог. 460 гостиниц Республики Башкортостан включены в реестр Реестр классифицированных средств размещения, который ведет Росаккредитация.
230 органов местного самоуправления, в том числе 221 сельское поселение, 1 муниципальный район, 5 городских поселений и 3 городских округа в Башкирии ввели туристический налог. Уфа воздержалась.
— Однако тут есть не проработка. Как поступать с детьми, семьями и участниками СВО. В законе не говорится, что они освобождены от туристического налога. Кроме того, санатории теперь не смогут участвовать в тендерах на размещение детей так как это также не включено в в идею. Она как всегда, получилась интересной, но не проработанной, — рассказал коммерческий директор одного из уфимских санаториев.
Туристическим налогом заменили курортный сбор. Ежегодно его ставка будет расти вплоть до 2029 года и достигнет 5-ти %. Уплачивать налог, который будет включен в стоимость места размещения для гостя, станут владельцы отелей, хостелов, пансионатов и санаториев. Но по факту оплатят его постояльцы. 230 органов местного самоуправления в Башкирии уже ввели у себя туристический налог.