Хабиров приглашает к Бабаю

Posted 21 декабря, 04:23
Published 21 декабря, 04:23
Modified 21 декабря, 04:25
Updated 21 декабря, 04:25
Как рассказал руководитель Республики, открытие намечено на 13:00 по местному времени. Юрта будет принимать гостей до 12 января ежедневно с 11:00 до 22:00.
Хабиров также напомнил, что зимой в геопарке «Торатау» запланирована обширная программа развлечений как для детей, так и для взрослых, в том числе концерты, а также возможность покататься на лошадях и снегоходах.
Шихан Торатау и одноимённый геопарк находятся на территории Ишимбайского района Башкирии. Летом на гору взбираются туристы, однако в холодное время годы в целях безопасности лестницу закрыли. В то же время, продолжает функционировать туристический визит-центр, где и проходит зимняя программа.