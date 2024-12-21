mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 04:23

Published 21 декабря, 04:23

Modified 21 декабря, 04:25

Updated 21 декабря, 04:25

Главная резиденция Деда Мороза открывается в Башкирии

Хабиров приглашает к Бабаю

21 декабря 2024, 04:23
Фото: 1MI.

Главная резиденция Деда Мороза открывается в Башкирии

В башкортостанском геопарке «Торатау» в субботу, 12 декабря, открывается «юрта Кыш Бабая» — резиденция башкирского новогоднего волшебника, сообщил глава региона Радий Хабиров.

Как рассказал руководитель Республики, открытие намечено на 13:00 по местному времени. Юрта будет принимать гостей до 12 января ежедневно с 11:00 до 22:00.

Хабиров также напомнил, что зимой в геопарке «Торатау» запланирована обширная программа развлечений как для детей, так и для взрослых, в том числе концерты, а также возможность покататься на лошадях и снегоходах.

Шихан Торатау и одноимённый геопарк находятся на территории Ишимбайского района Башкирии. Летом на гору взбираются туристы, однако в холодное время годы в целях безопасности лестницу закрыли. В то же время, продолжает функционировать туристический визит-центр, где и проходит зимняя программа.

Известна программа новогодних мероприятий в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал афишу всех новогодних мероприятий в Уфе до середины января.

Читайте также:
Как будут работать поликлиники в Новый год в Уфе и БашкирииКуда сходить в Уфе на выходныхСамый опасный новогодний продукт назвали уфимцам
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Выходные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика