Пилоту смягчили приговор за авиакатастрофу в Башкирии

Posted 29 января, 20:59
Published 29 января, 20:59
Modified 29 января, 21:01
Updated 29 января, 21:01
Несчастный случай произошёл ещё в январе 2022 года. Тогда вертолёт Airbus Helicopters AS350 В3 упал в 20 м от взлёта — летательное средство ударилось о деревья и землю. Один из пассажиров в результате погиб на месте.
Позже эксперты пришли к выводу, что виновник крушения — сам пилот, так как начал полёт в неподходящих метеорологических условиях.
Изначальному подсудимому дали четыре года в колонии-поселения, а также на три года запретили управлять воздушным транспортом. В январе 2025 года приговор пересмотрели, срок заключения изменили до двух лет. Суд принял во внимание, что пилот выплатил потерпевшим моральный вред.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе экстренно посадили пассажирский самолёт из-за мужчины, почувствовавшего недомогание.