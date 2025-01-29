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Posted 29 января, 20:59

Published 29 января, 20:59

Modified 29 января, 21:01

Updated 29 января, 21:01

Пилоту смягчили приговор за авиакатастрофу в Башкирии

Пилоту смягчили приговор за авиакатастрофу в Башкирии

29 января 2025, 20:59
Фото: 1MI.
Суд в Башкирии пересмотрел наказание для жителя региона, виновного в крушении вертолёта с трагическим исходом — сообщили в объединённой пресс-службе судов Республики в четверг, 30 января.

Несчастный случай произошёл ещё в январе 2022 года. Тогда вертолёт Airbus Helicopters AS­350 В3 упал в 20 м от взлёта — летательное средство ударилось о деревья и землю. Один из пассажиров в результате погиб на месте.

Позже эксперты пришли к выводу, что виновник крушения — сам пилот, так как начал полёт в неподходящих метеорологических условиях.

Изначальному подсудимому дали четыре года в колонии-поселения, а также на три года запретили управлять воздушным транспортом. В январе 2025 года приговор пересмотрели, срок заключения изменили до двух лет. Суд принял во внимание, что пилот выплатил потерпевшим моральный вред.

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