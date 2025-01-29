Пилоту смягчили приговор за авиакатастрофу в Башкирии

Изначальному подсудимому дали четыре года в колонии-поселения, а также на три года запретили управлять воздушным транспортом. В январе 2025 года приговор пересмотрели, срок заключения изменили до двух лет. Суд принял во внимание, что пилот выплатил потерпевшим моральный вред.