Экзамены на летние развлечения ввели в Башкирии

Posted 28 января, 22:11
Published 28 января, 22:11
Modified 28 января, 22:13
Updated 28 января, 22:13
Касается новый закон требований к пользованию маломерными судами. Так, транспортные средства необходимо будет в обязательном порядке вносить в реестр, если масса лодки превышает 200 кг, а мощность двигателей — восемь киловатт. Исключения инициатива предусматривает лишь для торговых судов.
Госинспекцию по маломерным судам также обязали следить за тем, чтобы каждый сдавал аттестацию на управление такими средствами. Кроме этого, желающим плавать на маломерных судах необходимо будет проверяться у врачей.
Ранее Mkset обсуждал с экспертом природу «фантомов», которые стали всё чаще засекать уфимские самолёты.