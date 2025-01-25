Русские Альпы и бюджетный Байкал: отличные туры на февраль до ₽50 000

Цены на туры на Байкал в феврале достигают ₽279 500 с человека без учёта перелёта. За эту стоимость турист получит право принять участие в недельной программе «Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция» и исследовать вместе с мини-группой 800 км России. Самый дешевый тур на Байкал в феврале 2025 года стоит ₽16 000. Это цена за человека в трехдневном туре «Переход через озеро Байкал». Опять же конечная стоимость путевки на Байкал зависит от цены на авиабилет. Например, цена на авиабилеты из Уфы в Иркутск, откуда удобнее всего начинать знакомство с самым знаменитым озером мира, в феврале стартует от ₽16 497. Выходит дороже цены самого тура на Байкал, но менее ₽50 000. Так что для короткого отпуска и интересного путешествия — отличный вариант.