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Posted 25 января, 13:01

Published 25 января, 13:01

Modified 25 января, 13:01

Updated 25 января, 13:01

Куда поехать отдыхать зимой в России в 2025 году

Русские Альпы и бюджетный Байкал: отличные туры на февраль до ₽50 000

25 января 2025, 13:01
Фото: https://bolshayastrana.com
. Куда поехать отдыхать зимой в России в 2025 году
Куда поехать отдыхать в феврале и при этом не разориться и не скучать? Предлагаем рассмотреть дешевые туры по России с экономичным бюджетом и насладиться впечатляющими красотами страны, над которой никогда не заходит солнце.

Куда поехать отдыхать в России

Отпуск в феврале и куда поехать отдыхать — головная боль для многих путешественников. Не все знают, как хорошо и интересно отдохнуть в России зимой, имея скромный бюджет. Рассмотрим интересные варианты зимнего отдыха в России с ценой до ₽50 000 за человека. Попробуем подыскать самые лучшие туры в отпуск без необходимости иметь заграничный паспорт и лететь на край света. Выясним, куда поехать зимой в России в 2025 году за скромные деньги. Да, как оказалось, и при минимальном бюджете можно организовать себе хороший отпуск и съездить в новые места.

На Байкал в феврале

Эксперты туристического портала «Большая страна» и «Роскачества» считают февраль идеальным месяцем для хорошего отдыха, поиска туров в отпуск и путешествия на Байкал.

— Треск льда на озере можно сравнить со звуками межгалактической перестрелки. Здесь можно увидеть 50 видов льда, покататься на коньках, а также прокатиться на внедорожниках и вездеходах-амфибиях. Также стоит посетить «Поцелуй Байкала», КБЖД, Ольхон и попробовать блюда бурятской, байкальской и сибирской кухни, — считают эксперты сферы путешествий.

Цены на туры на Байкал в феврале достигают ₽279 500 с человека без учёта перелёта. За эту стоимость турист получит право принять участие в недельной программе «Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция» и исследовать вместе с мини-группой 800 км России. Самый дешевый тур на Байкал в феврале 2025 года стоит ₽16 000. Это цена за человека в трехдневном туре «Переход через озеро Байкал». Опять же конечная стоимость путевки на Байкал зависит от цены на авиабилет. Например, цена на авиабилеты из Уфы в Иркутск, откуда удобнее всего начинать знакомство с самым знаменитым озером мира, в феврале стартует от ₽16 497. Выходит дороже цены самого тура на Байкал, но менее ₽50 000. Так что для короткого отпуска и интересного путешествия — отличный вариант.

Недельный тур на Байкал в феврале стоит с человека как раз от ₽50 000. Самый дешевый длительный тур на глубочайшее озеро мира называется «Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках». Этот пеший тур подойдет любителям активного отдыха.

— Всего за несколько дней Вы испытаете немало впечатлений, наберетесь сил и отдохнете на славу. Попаритесь в баньке и искупнетесь в самом Байкале, увидите все красоты Байкальского льда, — обещают организаторы путешествия на Байкал.
Туры на Байкал в феврале 2025 — цены и программы
Туры на Байкал в феврале 2025 - цены и программы
Туры на Байкал в феврале 2025 - цены и программы
Туры на Байкал в феврале 2025 — цены и программы
Билеты из Уфы на Байкал — цены и даты
Туры на Байкал в феврале 2025 — цены и программы. Фото: bolshayastrana.com

Туры в Калининград в феврале

Всего в ₽12 800 обойдется недельный экскурсионный тур в самый западный регион России. Все шесть дней участников программы «Азбука экскурсий» ждут увлекательные экскурсии по руинам замков, прогулки по песчаному побережью и по необычному лесу, а также возможность насладиться уютным курортным городом. В свободные дни вы сможете самостоятельно исследовать улицы Калининграда или присоединиться к дополнительным экскурсиям.

Туры в Питер зимой 2025 года

За ₽15 282 можно провести увлекательную «Неделю в Петербурге». Вы не упустите возможность увидеть Эрмитаж, Исаакиевский собор и Царское Село. Прогуляйтесь по улицам Санкт-Петербурга, посетите его величественные храмы и исследуйте крепости и монументы.

Туры на неделю в Москву

Участие в экскурсионной программе «Московский калейдоскоп за 6 дней» обойдется в ₽20 500. Вы познакомитесь с Москвой поближе, побывав на Ваганьковском холме. Московские метрополитен откроет перед вами свои подземные дворцы. В любое время года обязательно прокатитесь по Москва-реке на теплоходе и по канатной дороге. Насладитесь перезвонами колоколов Новодевичьего монастыря. Поднимитесь на 89-й этаж небоскреба «Москва-Сити». В залах старейшей библиотеки вы увидите уникальные древние книги и современные технологии, которые используются для их хранения. А ещё полюбуйтесь московскими закатами и рассветами.

Туры в Калининград в феврале
Туры в Питер зимой 2025 года
Туры на неделю в Москву
Туры в Калининград в феврале. Фото: bolshayastrana.com

Дешевые туры во Владивосток

Сложно в это поверить, но дешевые туры во Владивосток существуют. Агентства предлагают интересные экскурсионные программы, которые будут интересны тем, кто не знает, куда поехать с детьми. Так, в ₽29 500 обойдется программа «Владивосток за восемь дней». В этом туре вы сможете не только насладиться интересными экскурсиями, но и уделить время для отдыха у моря или дополнительного досуга. Во время путешествия вы познакомитесь с историческим наследием Владивостока, узнаете о его оборонительных сооружениях и уникальных видах транспорта. Со смотровой площадки вы сможете полюбоваться великолепным видом на город и знаменитую бухту Золотой Рог. Не упустите возможность посетить увлекательные экскурсии в Океанариуме и Сафари-парке.

Дешевые туры во Владивосток
Дешевые туры во Владивосток
Дешевые туры во Владивосток
Дешевые туры во Владивосток
Дешевые туры во Владивосток. Фото: bolshayastrana.com

Туры на Кавказ зимой 2025

Настоящее сафари ждет участников программы «Чарующий Кавказ». Кроме того, за ₽24 700 можно заодно познакомиться не только со знаменитым курортом, и с горной Ингушетией. За шесть ночей и пять ночей участники активного отдыха смогут не только насладиться красотами Кавказских Минеральных Вод и знаковыми туристическими центрами, но и заглянуть в труднодоступные горные районы, чтобы познакомиться с первозданной природой Кавказа. Во время тура туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, отправиться в увлекательные джип-туры в Джилы-Су или Бермамыт, увидеть водопады и озера, а также насладиться непередаваемой красотой горных пейзажей.

Туры на Кавказ зимой 2025 — цены и фото
Туры на Кавказ зимой 2025 — цены и фото
Туры на Кавказ зимой 2025 — цены и фото
Туры на Кавказ зимой 2025 — цены и фото
Туры на Кавказ зимой 2025 — цены и фото
Туры на Кавказ зимой 2025 — цены и фото
Туры на Кавказ зимой 2025 — цены и фото. Фото: bolshayastrana.com

Туры на юг России

Краснодарский край — это не только житница России, бескрайние поля и богатые сады, но и великолепные предгорья Кавказа. За ₽31 300 в путешествии от равнин Кубани к морю вас ждет знаменитая тропа «Молодежь исследует мир».

Этот маршрут был разработан в 80-х годах прошлого века как познавательный путь для всех возрастов и назывался «Партизанскими тропами Кубани». Он относится к пешеходному туризму и станет отличным выбором для любителей активного отдыха. Тропа проведет вас через достопримечательности Пшады и Планческих скал, а со смотровых площадок вы сможете насладиться красотой горной Кубани.

Участие в программе «Тропами Пятигории» обойдется в ₽45 500. В этом путешествии вы посетите самые известные природные достопримечательности Пятигорья, прогуляетесь по горным тропам Кавказа и насладитесь целебной силой термальных источников, которые уже много веков славятся своими целебными свойствами. Во время вашей поездки вы сможете прочувствовать атмосферу и уникальную энергетику каждого города: Кисловодск, Железноводск и Пятигорск откроют перед вами свои красоты и достопримечательности.

Только посмотрите на фото туристов — чем не русские Альпы?!

Отдых в горах в России
Отдых в горах в России
Отдых в горах в России
Отдых в горах в России
Отдых в горах в России
Отдых в горах в России
Отдых в горах в России. Фото: bolshayastrana.com
Туры на юг России в 2025 году — цены
Туры на юг России в 2025 году — цены
Туры на юг России в 2025 году — цены. Фото: bolshayastrana.com

Куда поехать зимой в Башкирии

А теперь подборка вариантов отдыха для тех, кто не выносит самолёты и не любит длительные поездки на поезде и в автомобиле. Отлично отдохнуть зимой в Башкирии, как выяснилось, несложно. И, заметьте, это можно сделать относительно бюджетно. Поиск туров по Башкирии дал нам следующие варианты отдыха и отпуска с детьми или романтических путешествий выходного дня:

Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии
Куда поехать зимой в Башкирии. Фото: bolshayastrana.com
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