Русские Альпы и бюджетный Байкал: отличные туры на февраль до ₽50 000

Posted 25 января, 13:01
Published 25 января, 13:01
Modified 25 января, 13:01
Updated 25 января, 13:01
Отпуск в феврале и куда поехать отдыхать — головная боль для многих путешественников. Не все знают, как хорошо и интересно отдохнуть в России зимой, имея скромный бюджет. Рассмотрим интересные варианты зимнего отдыха в России с ценой до ₽50 000 за человека. Попробуем подыскать самые лучшие туры в отпуск без необходимости иметь заграничный паспорт и лететь на край света. Выясним, куда поехать зимой в России в 2025 году за скромные деньги. Да, как оказалось, и при минимальном бюджете можно организовать себе хороший отпуск и съездить в новые места.
Эксперты туристического портала «Большая страна» и «Роскачества» считают февраль идеальным месяцем для хорошего отдыха, поиска туров в отпуск и путешествия на Байкал.
— Треск льда на озере можно сравнить со звуками межгалактической перестрелки. Здесь можно увидеть 50 видов льда, покататься на коньках, а также прокатиться на внедорожниках и вездеходах-амфибиях. Также стоит посетить «Поцелуй Байкала», КБЖД, Ольхон и попробовать блюда бурятской, байкальской и сибирской кухни, — считают эксперты сферы путешествий.
Цены на туры на Байкал в феврале достигают ₽279 500 с человека без учёта перелёта. За эту стоимость турист получит право принять участие в недельной программе «Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция» и исследовать вместе с мини-группой 800 км России. Самый дешевый тур на Байкал в феврале 2025 года стоит ₽16 000. Это цена за человека в трехдневном туре «Переход через озеро Байкал». Опять же конечная стоимость путевки на Байкал зависит от цены на авиабилет. Например, цена на авиабилеты из Уфы в Иркутск, откуда удобнее всего начинать знакомство с самым знаменитым озером мира, в феврале стартует от ₽16 497. Выходит дороже цены самого тура на Байкал, но менее ₽50 000. Так что для короткого отпуска и интересного путешествия — отличный вариант.
Недельный тур на Байкал в феврале стоит с человека как раз от ₽50 000. Самый дешевый длительный тур на глубочайшее озеро мира называется «Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках». Этот пеший тур подойдет любителям активного отдыха.
— Всего за несколько дней Вы испытаете немало впечатлений, наберетесь сил и отдохнете на славу. Попаритесь в баньке и искупнетесь в самом Байкале, увидите все красоты Байкальского льда, — обещают организаторы путешествия на Байкал.
Всего в ₽12 800 обойдется недельный экскурсионный тур в самый западный регион России. Все шесть дней участников программы «Азбука экскурсий» ждут увлекательные экскурсии по руинам замков, прогулки по песчаному побережью и по необычному лесу, а также возможность насладиться уютным курортным городом. В свободные дни вы сможете самостоятельно исследовать улицы Калининграда или присоединиться к дополнительным экскурсиям.
За ₽15 282 можно провести увлекательную «Неделю в Петербурге». Вы не упустите возможность увидеть Эрмитаж, Исаакиевский собор и Царское Село. Прогуляйтесь по улицам Санкт-Петербурга, посетите его величественные храмы и исследуйте крепости и монументы.
Участие в экскурсионной программе «Московский калейдоскоп за 6 дней» обойдется в ₽20 500. Вы познакомитесь с Москвой поближе, побывав на Ваганьковском холме. Московские метрополитен откроет перед вами свои подземные дворцы. В любое время года обязательно прокатитесь по Москва-реке на теплоходе и по канатной дороге. Насладитесь перезвонами колоколов Новодевичьего монастыря. Поднимитесь на 89-й этаж небоскреба «Москва-Сити». В залах старейшей библиотеки вы увидите уникальные древние книги и современные технологии, которые используются для их хранения. А ещё полюбуйтесь московскими закатами и рассветами.
Сложно в это поверить, но дешевые туры во Владивосток существуют. Агентства предлагают интересные экскурсионные программы, которые будут интересны тем, кто не знает, куда поехать с детьми. Так, в ₽29 500 обойдется программа «Владивосток за восемь дней». В этом туре вы сможете не только насладиться интересными экскурсиями, но и уделить время для отдыха у моря или дополнительного досуга. Во время путешествия вы познакомитесь с историческим наследием Владивостока, узнаете о его оборонительных сооружениях и уникальных видах транспорта. Со смотровой площадки вы сможете полюбоваться великолепным видом на город и знаменитую бухту Золотой Рог. Не упустите возможность посетить увлекательные экскурсии в Океанариуме и Сафари-парке.
Настоящее сафари ждет участников программы «Чарующий Кавказ». Кроме того, за ₽24 700 можно заодно познакомиться не только со знаменитым курортом, и с горной Ингушетией. За шесть ночей и пять ночей участники активного отдыха смогут не только насладиться красотами Кавказских Минеральных Вод и знаковыми туристическими центрами, но и заглянуть в труднодоступные горные районы, чтобы познакомиться с первозданной природой Кавказа. Во время тура туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, отправиться в увлекательные джип-туры в Джилы-Су или Бермамыт, увидеть водопады и озера, а также насладиться непередаваемой красотой горных пейзажей.
Краснодарский край — это не только житница России, бескрайние поля и богатые сады, но и великолепные предгорья Кавказа. За ₽31 300 в путешествии от равнин Кубани к морю вас ждет знаменитая тропа «Молодежь исследует мир».
Этот маршрут был разработан в 80-х годах прошлого века как познавательный путь для всех возрастов и назывался «Партизанскими тропами Кубани». Он относится к пешеходному туризму и станет отличным выбором для любителей активного отдыха. Тропа проведет вас через достопримечательности Пшады и Планческих скал, а со смотровых площадок вы сможете насладиться красотой горной Кубани.
Участие в программе «Тропами Пятигории» обойдется в ₽45 500. В этом путешествии вы посетите самые известные природные достопримечательности Пятигорья, прогуляетесь по горным тропам Кавказа и насладитесь целебной силой термальных источников, которые уже много веков славятся своими целебными свойствами. Во время вашей поездки вы сможете прочувствовать атмосферу и уникальную энергетику каждого города: Кисловодск, Железноводск и Пятигорск откроют перед вами свои красоты и достопримечательности.
Только посмотрите на фото туристов — чем не русские Альпы?!
А теперь подборка вариантов отдыха для тех, кто не выносит самолёты и не любит длительные поездки на поезде и в автомобиле. Отлично отдохнуть зимой в Башкирии, как выяснилось, несложно. И, заметьте, это можно сделать относительно бюджетно. Поиск туров по Башкирии дал нам следующие варианты отдыха и отпуска с детьми или романтических путешествий выходного дня: