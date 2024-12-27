Работа курьером в Уфе: развозчики еды стали получать на 30-40% больше

Posted 27 декабря, 06:17
Published 27 декабря, 06:17
Modified 27 декабря, 09:33
Updated 27 декабря, 09:33
По мнению уфимских курьеров в компаниях: «Яндекс Доставка», «Яндекс Еда», «Купер», «Деливери- клаб» количество заказов выросло на 30-40%.
— В доставке популярной сети магазинов продуктов Уфы не хватает курьеров. Их просят выходить как можно чаще и на полный слот — это 12 часов. Но по непонятной мне причине в некоторых городах нет заказов. Там курьеры увольняются из-за отсутствия заказов. Они просто стоят часами около магазина и ждут. Вот вчера у меня за утро было 5 запросов на увольнение, — рассказала Mkset Елизавета, сотрудник доставки.
Авто курьеры жалуются на пробки 9 баллов в час пик. И нечищеные дороги в городе.
Однако присылают в телеграмм канал «БашДТП» скриншоты своих приложений, где указан доход в эти дни. Суммы впечатляют. Около 30-49 тысяч рублей за 4 дня. В дни повышенного спроса, а это — Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 сентября — доход может увеличиться в несколько раз. Все зависит от самого работника — сколько доставишь, столько получишь. Но не стоит забывать, что движение в подобном режиме — работа на износ. А в январе будет затишье.