Работа курьером в Уфе: развозчики еды стали получать на 30-40% больше

Однако присылают в телеграмм канал «БашДТП» скриншоты своих приложений, где указан доход в эти дни. Суммы впечатляют. Около 30-49 тысяч рублей за 4 дня. В дни повышенного спроса, а это — Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 сентября — доход может увеличиться в несколько раз. Все зависит от самого работника — сколько доставишь, столько получишь. Но не стоит забывать, что движение в подобном режиме — работа на износ. А в январе будет затишье.