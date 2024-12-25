На лыжах быстрее будет: предновогодние пробки сковали Уфу

Сервисы «Яндекс.Карты» и «2ГИС» ситуацию с пробками в Уфе оценили в максимальные десять баллов. Затруднения у водителей наблюдались сильнее всего в центре города, на улице Менделеева, на проспекте Салавата Юлаева, на Бельском и множестве других важных автодорог.