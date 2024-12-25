На лыжах быстрее будет: предновогодние пробки сковали Уфу

Posted 25 декабря, 14:51
Published 25 декабря, 14:51
Modified 25 декабря, 19:22
Updated 25 декабря, 19:22
Сервисы «Яндекс.Карты» и «2ГИС» ситуацию с пробками в Уфе оценили в максимальные десять баллов. Затруднения у водителей наблюдались сильнее всего в центре города, на улице Менделеева, на проспекте Салавата Юлаева, на Бельском и множестве других важных автодорог.
В соцсетях горожане списали такую ситуацию с предновогодней суетой.
— И так из года в год, люди тарятся жратвой, как будто в последний раз едят, — рассуждает пользователь.
— Перед Новым годом в город на авто лучше не соваться, — отметил наблюдательный уфимец.
В минувший вторник, 24 декабря, час-пик в Уфе начался ещё раньше обычного — во время визита Дмитрия Медведева, о котором горожан не предупреждали, в столице Башкирии перекрыли множество магистралей.