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Posted 25 декабря, 14:51

Published 25 декабря, 14:51

Modified 25 декабря, 19:22

Updated 25 декабря, 19:22

Уфа встала в 10-балльных пробках

На лыжах быстрее будет: предновогодние пробки сковали Уфу

25 декабря 2024, 14:51
Фото: 1MI.

Уфа встала в 10-балльных пробках

Один из последних часов-пик в 2024 году обернулся для столицы Башкирии рекордными заторами — следует из данных сервисов городских карт вечером среды, 25 декабря.

Сервисы «Яндекс.Карты» и «2ГИС» ситуацию с пробками в Уфе оценили в максимальные десять баллов. Затруднения у водителей наблюдались сильнее всего в центре города, на улице Менделеева, на проспекте Салавата Юлаева, на Бельском и множестве других важных автодорог.

В соцсетях горожане списали такую ситуацию с предновогодней суетой.

— И так из года в год, люди тарятся жратвой, как будто в последний раз едят, — рассуждает пользователь.
— Перед Новым годом в город на авто лучше не соваться, — отметил наблюдательный уфимец.
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В минувший вторник, 24 декабря, час-пик в Уфе начался ещё раньше обычного — во время визита Дмитрия Медведева, о котором горожан не предупреждали, в столице Башкирии перекрыли множество магистралей.

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