Сегодня в Уфе: конец шакшинской эпопеи, атака БПЛА, арест депутата и рост цен

Posted 26 декабря, 19:00
Published 26 декабря, 19:00
Modified 26 декабря, 19:06
Updated 26 декабря, 19:06
В Уфе в пятницу, 27 декабря, ожидается облачная погода, направления ветра — западное, северо-западное, от 7 до 12 м/с, местами до 16 м/с.
Ночью в городе похолодает до -7°C… -9°C, днём значения термометров достигнут уже -1°C… -3°C.
В пятницу, 27 декабря, с 10:50 будут отключены от водоснабжения несколько домов на улице Российской: №8, 12/1 и 14. Связано это с утечкой на транзитной трубе. Сроки окончания работ в «Уфаводоканале» не назвали.
На той же улице ряд зданий лишились водоснабжения из-за плановых работ в четверг, 26 декабря (Российская, 25, 33/1-4 и 66/Б). Им подачу воды восстановят по графику — в 09:00.
В пятницу, 27 декабря, будут открыты все полосы моста через реку Уфу в микрорайон Шакша. Напомним, на переправе велись работы по капремонту, в связи с этим две из четырёх полос моста были недоступны. Теперь все ограничения сняты.
На фоне недавних атак на Казань и инцидента со взорвавшейся в Уфе петардой, которую некоторые приняли за авиаудар, Mkset решил побеседовать с экспертом. Специалист рассказал, как отличить опасный беспилотник от обычного квадрокоптера и как спасаться в случае атаки БПЛА по Уфе и Башкирии.
Топ-5 новостей за минувший четверг, 26 декабря.
Власти Башкирии утвердили основные направления долговой политики на три года — гласит соответствующий документ регионального правительства, изученный Mkset.
В тексте правового акта указано, что в 2023 году государственный долг Республики Башкортостан составил ₽58,8 млрд. При этом в 2022 финансовых заимствований было взято лишь на ₽20,4 млрд.
Кроме того, властям удалось привлечь ₽17,6 млрд заёмных средств. Годовой рост долговой нагрузки региона оценили в 8% (с 21,2% до 29,2%).
В 2025 году в России ожидается увеличение цен на бензин до 20%. Основные факторы, способствующие этому — рост тарифов «Транснефти», а также повышение налоговых отчислений и акцизов на 4,7%. Для поддержания стабильности на внутреннем рынке Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2025 года. Тем не менее, эти меры не смогут предотвратить рост цен на автозаправочных станциях.
Кандидат юридических наук, доцент Финансового университета, управляющий партнер исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Кырлан Марчел прогнозирует, что цены вырастут на 5-10%.
Депутат Курултая Башкирии, бывший полицейский, бизнесмен и боец донбасского добровольческого батальона «Дикая дивизия Донбасса» Алексей Локотченко намеревался встретить Новый 2025 год дома — под бой курантов Кремля, канапе с икрой и речь Владимира Путина. Обвиненный в коррупции на теме СВО парламентарий подал апелляцию на арест. Алексея Локотченко отправили в СИЗО 17 декабря. Ему инкриминируют взяточничество за протекцию участия в СВО.
Верховный суд Башкирии рассмотрел протест на постановление Советского районного суда Уфы оперативно. В четверг, 26 декабря, меру пресечения для депутата и бойца СВО Алексея Локотченко оставили без изменения. Он пробудет по арестом в СИЗО до середины февраля 2025 года.
В Уфе в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Сагита Агиша рано утром вспыхнул сильный пожар. Огонь, разгоревшийся в коридоре квартиры на пятом этаже, вызвал серьезную панику среди местных жителей. По итогу, на место событий прибыли сотрудники МЧС, которые смогли быстро потушить пламя.
Как стало известно, никто из жильцов не пострадал, однако десять человек были эвакуированы из-за задымления. А самым важным героем этого происшествия стал кот, которого пожарные спасли из горящей квартиры. Милого усатого-полосатого с огромными с глазами спасатели вынесли на руках. Судя по кадрам с места событий, котик не на шутку испугался.
Кировский район Уфы ждет очередное перекраивание и застройка. Мэрия Уфы определила ближайшие строительные перспективы для исторического центра города. Так, документом за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева утверждено разрешение на разработку проектов планировки и межевания квартала между улицами Менделеева, Кавказская, Пугачева и продолжением улицы Кавказская в Кировском районе.
Подробнее о планах властей читайте в материале Mkset.