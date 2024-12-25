Полный солд-аут и пол зарплаты за новогоднее чудо: поезд Деда Мороза в Уфе

Основная часть программы была доступна всем желающим. А вот попасть внутрь сказочного состава довелось не всем — доступ туда предоставлялся по билетам, которые каждый год раскупают с невероятной скоростью. Их стоимость в этот раз варьировалась от ₽2,4 тыс. до ₽2,9 тыс.