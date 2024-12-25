mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 17:40

Published 25 декабря, 17:40

Modified 25 декабря, 19:06

Updated 25 декабря, 19:06

Поезд Деда Мороза в Уфе, декабрь 2024

Полный солд-аут и пол зарплаты за новогоднее чудо: поезд Деда Мороза в Уфе

25 декабря 2024, 17:40
Фото: РЖД. Поезд Деда Мороза в Уфе, декабрь 2024

Уфа проводила поезд Деда Мороза

Столицу Башкирии в среду, 25 декабря, посетила передвижная резиденция главного новогоднего волшебника — рассказываем, как прошло шоу.

Несмотря на холод, народ на уфимском железнодорожном вокзале толпился с раннего утра. Многие хотели заранее занять лучшие места. Как сообщили Mkset в «Российских железных дорогах», организующих перформанс, мероприятие посетили более 8,6 тыс. уфимцев.

Фото: Уфимское ЛУ МВД России на транспорте

Сама праздничная программа стартовала немного раньше, чем поезд прибыл на вокзал — на протяжении двадцати минут аниматоры подогревали интерес детей, пока Дед Мороз со Снегурочкой наконец не появились на платформе.

Новогодний волшебник постарался пожать руки всем маленьким гостям и оценил работы, которые ребята принесли показать дедушке. Детям также удалось вручить Деду Морозу свои письма.

Поезд Деда Мороза в Уфе, декабрь 2024
Поезд Деда Мороза в Уфе, декабрь 2024. Фото: РЖД

Основная часть программы была доступна всем желающим. А вот попасть внутрь сказочного состава довелось не всем — доступ туда предоставлялся по билетам, которые каждый год раскупают с невероятной скоростью. Их стоимость в этот раз варьировалась от ₽2,4 тыс. до ₽2,9 тыс.

Внимания заслуживают также цены в сувенирной лавке поезда Деда Мороза. Например, фигурку матрёшки приобрести предлагали за ₽7,5 тысячи, а праздничный подстаканник РЖД стоил уже ₽9 тысяч.

Действовала в вагонах и зона для фотографий. Правда, тоже платная — запечатлеть встречу с Дедом Морозом можно было за ₽300.

Куда сходить на Новогоднюю ночь в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, какие мероприятия приготовили жителям башкирской столицы в новогоднюю ночь.

Читайте также:
Уфимский оливье дешевле казанскогоУфимцев попросили отказаться от алкоголя на праздникахУфимцам грозит праздничная опасность
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Новогодние праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Дед Мороз#Выходные#Шоу#Билеты#Сувениры#Снегурочка#Российские железные дороги#Солдат#Матрёшка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика