Полный солд-аут и пол зарплаты за новогоднее чудо: поезд Деда Мороза в Уфе

Posted 25 декабря, 17:40
Published 25 декабря, 17:40
Modified 25 декабря, 19:06
Updated 25 декабря, 19:06
Несмотря на холод, народ на уфимском железнодорожном вокзале толпился с раннего утра. Многие хотели заранее занять лучшие места. Как сообщили Mkset в «Российских железных дорогах», организующих перформанс, мероприятие посетили более 8,6 тыс. уфимцев.
Сама праздничная программа стартовала немного раньше, чем поезд прибыл на вокзал — на протяжении двадцати минут аниматоры подогревали интерес детей, пока Дед Мороз со Снегурочкой наконец не появились на платформе.
Новогодний волшебник постарался пожать руки всем маленьким гостям и оценил работы, которые ребята принесли показать дедушке. Детям также удалось вручить Деду Морозу свои письма.
Основная часть программы была доступна всем желающим. А вот попасть внутрь сказочного состава довелось не всем — доступ туда предоставлялся по билетам, которые каждый год раскупают с невероятной скоростью. Их стоимость в этот раз варьировалась от ₽2,4 тыс. до ₽2,9 тыс.
Внимания заслуживают также цены в сувенирной лавке поезда Деда Мороза. Например, фигурку матрёшки приобрести предлагали за ₽7,5 тысячи, а праздничный подстаканник РЖД стоил уже ₽9 тысяч.
Действовала в вагонах и зона для фотографий. Правда, тоже платная — запечатлеть встречу с Дедом Морозом можно было за ₽300.
Ранее Mkset рассказывал о том, какие мероприятия приготовили жителям башкирской столицы в новогоднюю ночь.