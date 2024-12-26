Куда звонить чтобы в Уфе убрали снег? Большой текст с подробным разбором

В Москве существует свой регламент по очистке города от снега. Согласно регламенту снег с дорог и тротуаров надо убрать в течение двух-четырех часов, а вывезти — за 12 часов. Если снегопад затянулся, то техника должна выходить на дороги каждые четыре часа. Если нет снегопада, то город чистят три раза в сутки. Что касается дворовых территорий, то их должны чистить при обильном снеге каждые три часа, а в обычное время — раз в сутки.