Куда звонить чтобы в Уфе убрали снег? Большой текст с подробным разбором

Posted 26 декабря, 06:25
Published 26 декабря, 06:25
Modified 27 декабря, 09:55
Updated 27 декабря, 09:55
За прошедшие выходные и начало недели, в Уфе был обильный снегопад, выпало больше 20 сантиметров снега. Ситуацию по очистке города от снега разбирали на оперативке в мэрии.
По словам главы управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсена Латыпова, каждый день на улицы Уфы выходит около 250 рабочих и 200 единиц техники, чтобы навести порядок. Он привел и цифры, по которым можно судить об объемах работ.
— Всего с начала осенне-зимнего периода вывезено 123 350 кубических метров снежной массы, — сказал Арсен Латыпов. — Из них 37,7 тысячи вывезли на снегоплавильные пункты.
Заметим, почти половина вывезенного снега приходится на последнюю неделю.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание коммунальщиков на то, что много жалоб на неубранные тротуары. Стоило ему попросить горожан присылать адреса улиц и дворов, где плохо чистят дороги, как этих адресов ему прислали более 200 только за один день.
Приведем несколько обращений уфимцев к главе города:
— Здравствуйте. ЖЭУ-2, ул. Батырская. Ходить невозможно. Во дворах снега тьма.
— Рабкоров, 9 и 11. Управляющая компания вообще ничего не убирает
— Три остановки «Спортивная» практически всегда завалены снегом.
— Ул. Степана Халтурина, 59. Где парковка — там вообще каша. Вчера выезжала и заезжала не без помощи людей.
Продолжать цитировать горожан можно до бесконечности. Даже по официальным данным коммунальщиков на 23 декабря, на интерактивную карту города поступило свыше 2600 заявок на уборку снега, из которых были выполнены меньше половины.
Официально проблем две — нехватка кадров и нехватка техники. По словам министра ЖКХ Ирины Головановой, штат обслуживающих организаций в республике в среднем укомплектован практически на 74%.
В Уфе тоже ощущают дефицит рабочих рук.
— Каждый год с этим жилищные и коммунальные службы сталкиваются, — подтверждает руководитель пресс-службы мэрии Талгат Зайнуллин. — Не хватает дорожных рабочих, дворников, водителей механизированной техники. Наверное, это главная проблема — нехватка кадров. Поэтому городские власти призывают идти работать в ЖКХ. Все условия там созданы.
На последней оперативке в администрации города ее глава Ратмир Мавлиев даже заговорил об укрупнении коммунальных предприятий для того, чтобы побольше платить рабочим: «Везде предприятия постепенно укрупняются. Это естественный процесс, который мы должны реализовывать. Оптимизируя персонал управленческий, улучшая качество управления, мы должны увеличить заработную оплату нашим механизаторам».
Теперь про технику. Год назад Ратмир Мавлиев докладывал главе республики, что для очистки улично-дорожной сети в зимний период в Уфе муниципальные предприятия по благоустройству районов города подготовили 418 единиц снегоуборочной техники. Об этом напомнил Mkset бывший советник мэра Уфы по ЖКХ Вадим Беляков.
— Сейчас, через год, техники стало 388 машин, – отмечает эксперт. — При этом, по нормативам, в Уфе должно быть 2432 единицы техники. То есть город на зиму укомплектован на 16%.
Но есть еще проблемы, о которых говорят мало. Первая проблема — юридическая. Формально за дворы должны отвечать управляющие компании. «Содержание дворовых территорий, очистка их от снега и наледи — это зона ответственности управляющих компаний», — напомнил тот же Ратмир Мавлиев, обращаясь к горожанам. Но юридически далеко не вся дворовая земля оформлена как собственность жителей стоящих на этой земле домов. И поэтому у управляющих компаний есть право ее не убирать, отмечает эксперт в сфере ЖКХ Борис Герасимов, руководивший МУП «УЖХ Уфы» с 2002 по 2013 годы.
— Где земля не поставлена на кадастровый учет, как собственность горожан, то эту землю вокруг дома должен убирать город. Значит, надо всю землю правильно оформить, иначе это проблема, — говорит Герасимов.
Вторая проблема — финансовая. Не секрет, что крупные управляющие компании, УЖХ районов города, находятся в предбанкротном состоянии. Как так вышло, это тема для отдельного разговора, но по сути сейчас у этих компаний, которые отвечают за подавляющее большинство домов, а значит и дворов, зачастую просто нет денег, чтобы оплатить аренду той же снегоуборочной техники. И в этих условиях надеяться на их стабильную и четкую работу по уборке от снега — просто недальновидно.
Борис Герасимов рассказал Mkset о системе уборки снега в то время, когда он возглавлял УЖХ Уфы.
— Дорожные службы, районы — они отвечали за дороги. А мы, жилищники, отвечали за территорию, начиная со въезда во дворы, — вспоминает эксперт. — Вот дорога идёт, есть въезд. Эти въезды мы с пяти часов утра все очищали. Потом заходили вовнутрь, чистили все тротуары и уже дальше уходили во дворы, часов в восемь-девять-десять, и уже убирались там.
По словам Бориса Герасимова, была продумана и финансовая сторона вопроса. Город доплачивал жилищникам за эту работу, если суммы, собранной с жителей домов, не хватало, чтобы покрыть расходы. При этом тарифы за уборку территории утверждали в администрации города.
— После утверждения тарифов там, где население не покрывало расходы, город нам оплачивал выпадающий доход, — говорит бывший глава всех жилищников Уфы. — А сейчас тротуары — это городская территория, управляющие компании не должны ее убирать, и по тротуарам невозможно пройти.
Экс-советник мэра Уфы по вопросам ЖКХ (2021–2022 гг) Вадим Беляков говорит, что в мэрии обсуждались проблемы очистки города от снега, но каких-то радикальных изменений не случилось.
— У мэрии есть около 400 машин. Мы планировали сделать некий график уборки улиц, исходя из количества выпадающих осадков, — рассказывает бывший советник. –То есть все понимают, что ты физически не уберешь весь город даже за три дня, потому что нечем убирать. Идея была в том, чтобы горожане знали про график, где в какой день, пусть и с запозданием, будут убираться улицы. Это так и не было реализовано.
— Видимо, ходу не дали, потому что нельзя же говорить о том, что у нас все плохо, — рассуждает эксперт. — Но если физически и технически такой возможности нет, надо говорить правду. Надо говорить, уважаемые жители такого-то микрорайона, мы к вам приедем только на пятый день после снегопада. Тропинки там дворник прочистит или трактор быстренько проход какой-то организует, но так, чтобы прям хорошо почистить, как на проспекте, это вот будет на пятый день.
Так должна быть организована система уборки города от снега в нынешних условиях, считает Вадим Беляков, когда техники не хватает. А если у города будет вместо нынешних четырехсот хотя бы тысяча единиц техники, то это решит львиную долю проблем.
— Сейчас правительство России запускает программу льготного лизинга для муниципалитетов на покупку техники, — отметил эксперт. — Количество ограниченное. На всю Россию шесть или восемь тысяч единиц техники можно будет купить. Интересно посмотреть, насколько Уфа будет в этом участвовать.
Коммунальщики больше успевали бы убирать, если бы не система «Инцидент», добавляет эксперт: «Вместо того, чтобы условный трактор почистил, например, с утра три улицы, он будет весь день мотаться между условными пятью адресами, чтобы выполнить пять частных заявок в системе „Инцидент“. Эффективность такой работы снижается, наверное, на порядок».
Бывший глава УЖХ Уфы Борис Герасимов считает, что для организованной уборки тротуаров надо, чтобы этим занималась одна компания.
— Я считаю, на тротуары надо какую-то подрядную организацию нанимать, и, я думаю, лучше всего для этого подходят дорожники, строители, у которых техника зимой простаивает.
То есть выход он видит в формировании муниципального заказа на уборку дворов от снега и в последующем контроле со стороны муниципалитета проделанной работы.
— У нас был отдел технической эксплуатации, человек 30 на город, — вспоминает Борис Герасимов. — Мы регулярно выезжали то в один район, то в другой с проверками. Снижали платежи подрядным организациям, которые плохо убирали. В итоге они старались, потому что все зависит от зарабатывания денег.
— А если ввести снежный налог на зиму для граждан? Как вы к этой идее относитесь? Чтобы власти объяснили горожанам, мол, нам нужно столько-то денег на зиму, чтобы нормально снег убирать, поэтому зимой мы предлагаем с каждого «эн» рублей собрать еще дополнительно.
— Такое предложение я поддержу, потому что лучше уж платить дополнительно, зато ходить по нормальным тротуарам, по чистым. А сейчас старикам сложно ходить, а уж про матерей с колясками и говорить нечего. Не то что коляски пробуксовывают, машины иногда во дворах застревают.
Эти два города мы решили взять для примера, как можно организовать работу в снежное время в крупных городах с похожим климатом.
В Финляндии вся территория, которую предстоит убирать, строго разделена на участки. Владельцы офисов и жилых домов заключают договоры об уборке снега на своем участке с обслуживающими компаниями. Кое-где вместо такой компании с работой справляется дворник.
Если владелец офиса не заплатит вовремя своей обслуживающей фирме месячную плату, то его сотрудники будут пробираться на работу по сугробам. Каждый метр убранной площади учитывается, ведь от этого зависит и сумма оплаты. А если, не дай бог, кто-то упадет на участке из-за плохой очистки, то фирма получит крупный штраф и даже может лишиться лицензии на уборку.
Центральные улицы в Хельсинки относят к первому классу, а все остальные улицы — ко второму, причём улицы тоже обслуживаются частными компаниями, просто более крупными. Такие компании нанимает администрация города. Улицы первого класса должны убирать быстрее, чем улицы классом ниже. При этом на углах домов вешают таблички, где пишут время уборки улицы. И тут водители должны быть внимательны: если к тому моменту они оставят здесь свои машины, то их эвакуируют, а владелец авто заплатит штраф.
В Москве существует свой регламент по очистке города от снега. Согласно регламенту снег с дорог и тротуаров надо убрать в течение двух-четырех часов, а вывезти — за 12 часов. Если снегопад затянулся, то техника должна выходить на дороги каждые четыре часа. Если нет снегопада, то город чистят три раза в сутки. Что касается дворовых территорий, то их должны чистить при обильном снеге каждые три часа, а в обычное время — раз в сутки.
Регламент в Москве дает только сутки на уборку сугробов рядом с социальными объектами и торговыми центрами, около станций метро и на остановках. Городские службы в Москве не имеют права оставлять снег на тротуарах. Если снегопад затянулся, то время уборки — от двух до девяти дней.