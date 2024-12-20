Почти три сотни домов остались без воды в Уфе

Posted 20 декабря, 08:41
Published 20 декабря, 08:41
Modified 20 декабря, 10:02
Updated 20 декабря, 10:02
Как стало известно, 20 декабря 2024 года, начиная с 11:30, специалисты предприятия приступили к ликвидации утечки из колодца по улице 18 Партсъезда. В связи с этим отключается водопроводная линия диаметром 300 мм. Временная коммунальная катастрофа затронет значительное количество жителей.
Список адресов, которые попали под отключение, внушителен. Без воды останутся жители высотных многоэтажных домов улиц Донбасская, Якуба Коласа, Майкопская, Правды, Ермоловой, Кинельская и многих других. Всего в список вошли 287 домов. Работы по устранению проблемы могут занять некоторое время, поэтому специалисты рекомендуют жильцам многоэтажек запастись водой для бытовых нужд.
Как ранее сообщал Mkset, жилой комплекс «Сосны» остался без света из-за повреждения кабеля строителями.