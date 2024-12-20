Почти три сотни домов остались без воды в Уфе

Список адресов, которые попали под отключение, внушителен. Без воды останутся жители высотных многоэтажных домов улиц Донбасская, Якуба Коласа, Майкопская, Правды, Ермоловой, Кинельская и многих других. Всего в список вошли 287 домов. Работы по устранению проблемы могут занять некоторое время, поэтому специалисты рекомендуют жильцам многоэтажек запастись водой для бытовых нужд.