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Демский район

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Октябрь
«Мальчик с кураем» засиял в Уфе
9 октября, 03:59
Купить права в Уфе — лишиться машины
4 октября, 09:08
Август
Ремонт моста в Затон начали в Уфе
26 августа, 07:22
Уфимские чиновники начали граблить
24 августа, 07:35
В Уфе пассажиров отлично порадуют осенью
Продолжаются работы над будущим остановочно-пересадочном комплексом от станции Дёма, расположенном по улице Центральной, сообщает глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
5 августа, 08:00
Июль
Уфе грозит потоп
31 июля, 06:19
Торговые точки сносят в Уфе
В администрации Демского района объяснили снос зданий по улице Ухтомского.
29 июля, 10:40
Уфимцы сбили дроны из автомата Калашникова
Интересный сюжет из жизни земляков рассказал глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
29 июля, 07:41
Боец привез с СВО невесту в Уфу
Скоро вчерашний жених отправится снова в зону боевых действий — его супруга останется трудиться в тылу, сообщает главы администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
18 июля, 07:56
Июнь
Над Уфой летал беспилотник
28 июня, 10:39

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