Уфу раздают за бесценок

В Уфе проходят торги по аренде нежилых помещений, расположенных в разных районах города: Калининском, Октябрьском и Орджоникидзевском. Предлагаются объекты различной площади, расположенные как в подвалах, так и на первых этажах зданий. Начальные цены аренды варьируются в широком диапазоне, от 957 000 до 20 686 383 рублей. Такой разброс цен связан, в первую очередь, с различиями в площади помещений, их местоположении и техническом состоянии.