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Posted 20 декабря, 08:02

Published 20 декабря, 08:02

Modified 20 декабря, 09:04

Updated 20 декабря, 09:04

Уфа объявила о торгах на аренду

Уфу раздают за бесценок

20 декабря 2024, 08:02
Фото: 1MI.

Уфа объявила о торгах на аренду

В столице Башкирии стартуют торги по аренде коммерческих площадей, сообщает в пятницу, 20 декабря, мэрия.

В Уфе проходят торги по аренде нежилых помещений, расположенных в разных районах города: Калининском, Октябрьском и Орджоникидзевском. Предлагаются объекты различной площади, расположенные как в подвалах, так и на первых этажах зданий. Начальные цены аренды варьируются в широком диапазоне, от 957 000 до 20 686 383 рублей. Такой разброс цен связан, в первую очередь, с различиями в площади помещений, их местоположении и техническом состоянии.

Для участия необходимо подать заявку через электронную платформу «Сбербанк-АСТ» до 17 января 2025 года. Более подробная информация о каждом объекте (адрес, площадь, техническое состояние и др.) доступна на официальном сайте Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на аукцион выставят исторический «Дом Лопатиной».

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