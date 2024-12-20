Уфу раздают за бесценок

Posted 20 декабря, 08:02
Published 20 декабря, 08:02
Modified 20 декабря, 09:04
Updated 20 декабря, 09:04
В Уфе проходят торги по аренде нежилых помещений, расположенных в разных районах города: Калининском, Октябрьском и Орджоникидзевском. Предлагаются объекты различной площади, расположенные как в подвалах, так и на первых этажах зданий. Начальные цены аренды варьируются в широком диапазоне, от 957 000 до 20 686 383 рублей. Такой разброс цен связан, в первую очередь, с различиями в площади помещений, их местоположении и техническом состоянии.
Для участия необходимо подать заявку через электронную платформу «Сбербанк-АСТ» до 17 января 2025 года. Более подробная информация о каждом объекте (адрес, площадь, техническое состояние и др.) доступна на официальном сайте Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на аукцион выставят исторический «Дом Лопатиной».