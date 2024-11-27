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Отключение

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Видео. Коммунальщики обесточили район Уфы
27 ноября, 13:03
Дети и больные в Уфе остались без воды
27 ноября, 09:08
В Уфе оставили без воды более 500 домов
15 ноября, 15:44
Больница Уфы останется без воды и отопления
11 ноября, 16:01
Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета
13 октября, 19:00
В Уфе отключают газ
8 октября, 02:09
Уфа осталась без горячей воды
29 августа, 07:02
Уфимцы остались без горячей воды из-за дождей
12 августа, 05:22
Район Башкирии отключают от газа
5 августа, 06:58
В Уфе отключают воду
30 июля, 07:58
Коммунальный ад запланировали в Уфе
26 июля, 10:06
График отключения воды опубликовали в Уфе
19 июля, 11:20
Город в Башкирии остался без электричества
Аварийное отключение энергоснабжения произошло в ночь на воскресенье, 14 июля, сообщает мэрия Стерлитамака.
14 июля, 03:44
Уфимский Затон оставят без воды
27 июня, 08:02
В июне уфимцев ждет массовое отключение воды
4 июня, 19:05
Центр Уфы останется без электричества
В администрации района от имени городских служб приносят извинения за причинение временных неудобств.
19 марта, 05:48
Уфимцы остались без света из-за аварии
28 февраля, 15:43
2023
Целый район Уфы без горячей воды на весь день: полный список адресов
МУП УИС сообщило, когда и на сколько отключат горячую воду в районе города.
21 августа 2023, 10:18

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