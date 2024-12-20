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Posted 20 декабря, 08:17

Published 20 декабря, 08:17

Modified 20 декабря, 08:19

Updated 20 декабря, 08:19

Депутаты Башкортостана предлагают страховать инспекторов за счет государства

Бюджетные страховки придумали в Башкирии

20 декабря 2024, 08:17
Фото: mkset.ru.

Депутаты Башкортостана предлагают страховать инспекторов за счет государства

Парламентарии озабочены случаями нападений на рыбоохраны и хотят защитить их от браконьеров, сообщает в пятницу, 20 декабря, пресс-служба Курултая Башкирии.
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Государственная дума России рассмотрит предложение депутатов Башкортостана. Парламентарии Башкирии предлагают за государственный счет страховать здоровье и жизнь инспекторов рыбоохраны. Для этого необходимо внести поправки в федеральное законодательство, а именно — ФЗ-433 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Причина заботы депутатов об инспекторах довольно простая. Во-первых, на защитников водных биологических ресурсов часто нападают пьяные и ворруженные браконьеры. Во-вторых, оформить страховку с покртием в ₽1,5 млн на пару тысяч человек — не такая уж и сильная ноша для бюджета. В-третьих, подобная социальная гарантия может заинтересовать соискателей, так как в сфере рыбоохраны не так уж и густо и с кадрами, и с довольствием.

— По данным Росрыболовства, только за 2023 год в России произошло 12 случаев нападения на должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, причем в половине случаев здоровью инспекторов был причинен вред. Годом ранее зафиксировано 17 таких случаев. Люди, стоящие на страже интересов государства, сами нуждаются в защите. Риск для жизни и здоровья должен быть застрахован. В территориальных подразделениях Росрыболовства насчитывается чуть более двух тысяч госинспекторов, — отметили в пресс-службе Курултая.

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