Бюджетные страховки придумали в Башкирии

Причина заботы депутатов об инспекторах довольно простая. Во-первых, на защитников водных биологических ресурсов часто нападают пьяные и ворруженные браконьеры. Во-вторых, оформить страховку с покртием в ₽1,5 млн на пару тысяч человек — не такая уж и сильная ноша для бюджета. В-третьих, подобная социальная гарантия может заинтересовать соискателей, так как в сфере рыбоохраны не так уж и густо и с кадрами, и с довольствием.