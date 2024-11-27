Коммунальщики обесточили район Уфы

Posted 27 ноября, 13:03
Published 27 ноября, 13:03
Modified 27 ноября, 19:32
Updated 27 ноября, 19:32
Как стало известно, днём 27 ноября жители жилого комплекса «Сосны» в Уфе столкнулись с очередным коммунальным бедствием — их микрорайон остался без электричества. Причиной отключения стало повреждение кабеля во время работ по прокладке теплосетей от строящегося детского сада. Строители в обеденное время случайно задели электрический кабель, оставив людей в «темноте».
— Сначала остались без воды в начале ноября, теперь без электричества, и опять из-за ремонтных работ. Надеюсь, очередь до газа не дойдет. Свет включили примерно к пяти вечера, — комментирует изданию Mkset местная жительница Ангелина.
По словам Олега Котова, главы Ленинского района Уфы, аварийное отключение затронуло улицы Тальковая, Артезианская, Таганайская и Валеева. Городские службы быстро отреагировали на ситуацию и приняли меры по восстановлению электроснабжения, переподключив его по резервной кабельной линии.
Как ранее сообщал Mkset, ноябрь выдался непростым для жителей ЖК «Сосны». Так, 13 ноября, они уже пережили настоящий коммунальный коллапс. Во время монтажа опор освещения строители повредили водопровод, что оставило 35 высотных домов без воды.