Коммунальщики обесточили район Уфы

Как стало известно, днём 27 ноября жители жилого комплекса «Сосны» в Уфе столкнулись с очередным коммунальным бедствием — их микрорайон остался без электричества. Причиной отключения стало повреждение кабеля во время работ по прокладке теплосетей от строящегося детского сада. Строители в обеденное время случайно задели электрический кабель, оставив людей в «темноте».