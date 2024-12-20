В Башкирии нашли ₽8 млрд после скандала с Путиным

Чиновники от медицины наперебой начали рапортовать о том, что больная женщина несколько утрирует и дефицита инсулина в регионе нет. В доказательство пришли к автору обращения в адрес Путина домой и вручили пациентке пакет с препаратами. И в аптеках еще порядка 50 000 упаковок инсулина, добавили медики. И будет вообще благодать. В регионе резко нашёлся миллиард рублей на дополнительное обеспечение льготников лекарствами.