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Posted 20 декабря, 07:28

Published 20 декабря, 07:28

Modified 20 декабря, 08:56

Updated 20 декабря, 08:56

На обеспечение диабетиков лекарством выделили еще миллиард рублей

В Башкирии нашли ₽8 млрд после скандала с Путиным

20 декабря 2024, 07:28

На обеспечение диабетиков лекарством выделили еще миллиард рублей

Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин отчитался в пятницу, 20 декабря, об увеличении финансирования обеспечения инсулином льготников Башкортостана.
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Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сделал заявление на фоне скандала с отсутствием инсулина для льготников в региональных аптеках. Эту проблему жительница Нефтекамска, страдающая сахарным диабетом, подняла аж на уровень президента России. Женщина написала обращение на «Итоги года» с Владимиром Путиным. Проблему из Башкирии озвучили в прямом эфире в четверг, 19 декабря. И тут в регионе началась суета.

Чиновники от медицины наперебой начали рапортовать о том, что больная женщина несколько утрирует и дефицита инсулина в регионе нет. В доказательство пришли к автору обращения в адрес Путина домой и вручили пациентке пакет с препаратами. И в аптеках еще порядка 50 000 упаковок инсулина, добавили медики. И будет вообще благодать. В регионе резко нашёлся миллиард рублей на дополнительное обеспечение льготников лекарствами.

— В целом на лекарственное обеспечение пациентов льготной категории, включая людей с сахарным диабетом, в 2025 году в бюджете Республики Башкортостан предусмотрено более 7 млрд рублей, дополнительно планируется выделить еще порядка 1 млрд рублей, — отметил в своем сообщении главный врач Башкирии.

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