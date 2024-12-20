В Башкирии нашли ₽8 млрд после скандала с Путиным

Posted 20 декабря, 07:28
Published 20 декабря, 07:28
Modified 20 декабря, 08:56
Updated 20 декабря, 08:56
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сделал заявление на фоне скандала с отсутствием инсулина для льготников в региональных аптеках. Эту проблему жительница Нефтекамска, страдающая сахарным диабетом, подняла аж на уровень президента России. Женщина написала обращение на «Итоги года» с Владимиром Путиным. Проблему из Башкирии озвучили в прямом эфире в четверг, 19 декабря. И тут в регионе началась суета.
Чиновники от медицины наперебой начали рапортовать о том, что больная женщина несколько утрирует и дефицита инсулина в регионе нет. В доказательство пришли к автору обращения в адрес Путина домой и вручили пациентке пакет с препаратами. И в аптеках еще порядка 50 000 упаковок инсулина, добавили медики. И будет вообще благодать. В регионе резко нашёлся миллиард рублей на дополнительное обеспечение льготников лекарствами.
— В целом на лекарственное обеспечение пациентов льготной категории, включая людей с сахарным диабетом, в 2025 году в бюджете Республики Башкортостан предусмотрено более 7 млрд рублей, дополнительно планируется выделить еще порядка 1 млрд рублей, — отметил в своем сообщении главный врач Башкирии.