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Posted 27 ноября, 08:33

Published 27 ноября, 08:33

Modified 27 ноября, 09:02

Updated 27 ноября, 09:02

В Уфе вынесли приговор газовщикам

Отравление газом в Уфе — вина бизнеса

27 ноября 2024, 08:33
Фото: Прокуратура РБ.

В Уфе вынесли приговор газовщикам

В Уфе вынесен приговор по делу о ненадлежащем обследовании дымоходов, что привело к трагическим последствиям, сообщает в среду, 27 ноября, прокуратура Башкирии.

Советский районный суд города Уфы признал виновными двух сотрудников ООО «Генезис» в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух человек. Согласно материалам дела, с апреля 2017 года по декабрь 2021 года печники-контролеры, действуя по указанию своего руководителя, составляли подложные документы о проверках дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

— Рабочий составлял подложные обходные листы и акты с фальсифицированными данными о количестве якобы обследованных им квартир, проведенных работах, указывая в них ложные сведения о жильцах и подделывая подписи. В действительности дымовые и вентиляционные каналы в указанных домах не соответствовали предъявляемым техническим требованиям, — комментирует Следком Башкирии.

В результате этого в одной из квартир на улице 8 Марта произошло накопление углекислого газа от газового водонагревателя, что привело к отравлению и смерти двух жильцов.

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Суд установил, бывший технический директор ООО «Генезис» получил три года лишения свободы в колонии общего режима, а его подчиненный — условный срок на два с половиной года с лишением права заниматься обслуживанием дымоходов в течении двух лет. Кроме того, с них взыскали более миллиона рублей в пользу потерпевших. На момент написания материала приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура Башкирии

Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации мероприятий по отлову бездомных животных.

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