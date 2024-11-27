Отравление газом в Уфе — вина бизнеса

Суд установил, бывший технический директор ООО «Генезис» получил три года лишения свободы в колонии общего режима, а его подчиненный — условный срок на два с половиной года с лишением права заниматься обслуживанием дымоходов в течении двух лет. Кроме того, с них взыскали более миллиона рублей в пользу потерпевших. На момент написания материала приговор в законную силу не вступил.