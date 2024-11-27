Отравление газом в Уфе — вина бизнеса

Posted 27 ноября, 08:33
Published 27 ноября, 08:33
Modified 27 ноября, 09:02
Updated 27 ноября, 09:02
Советский районный суд города Уфы признал виновными двух сотрудников ООО «Генезис» в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух человек. Согласно материалам дела, с апреля 2017 года по декабрь 2021 года печники-контролеры, действуя по указанию своего руководителя, составляли подложные документы о проверках дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.
— Рабочий составлял подложные обходные листы и акты с фальсифицированными данными о количестве якобы обследованных им квартир, проведенных работах, указывая в них ложные сведения о жильцах и подделывая подписи. В действительности дымовые и вентиляционные каналы в указанных домах не соответствовали предъявляемым техническим требованиям, — комментирует Следком Башкирии.
В результате этого в одной из квартир на улице 8 Марта произошло накопление углекислого газа от газового водонагревателя, что привело к отравлению и смерти двух жильцов.
Суд установил, бывший технический директор ООО «Генезис» получил три года лишения свободы в колонии общего режима, а его подчиненный — условный срок на два с половиной года с лишением права заниматься обслуживанием дымоходов в течении двух лет. Кроме того, с них взыскали более миллиона рублей в пользу потерпевших. На момент написания материала приговор в законную силу не вступил.
Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации мероприятий по отлову бездомных животных.