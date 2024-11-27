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Posted 27 ноября, 07:58

Published 27 ноября, 07:58

Modified 27 ноября, 08:16

Updated 27 ноября, 08:16

Башкирский Хатико ждёт своего хозяина

Башкирский Хатико ждёт своего хозяина

27 ноября 2024, 07:58
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
В Караидельском районе продолжаются поиски мужчины, который провалился под лёд, а его преданная собака не покидает надежды его снова увидеть и постоянно сидит у полыньи, сообщает в среду, 27 ноября, Госкомитет РБ по ЧС.

Ситуация, развернувшаяся на реке Уфе, напоминает трогательную историю о Хатико. Спасатели уже четвертый день пытаются найти мужчину, который, к сожалению, утонул, когда решил сократить путь через реку на своем велосипеде. Лёд в этом месте оказался слишком тонким — всего два сантиметра.

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— На данный момент спасатели смогли поднять со дна только велосипед, а поиски продолжаются с использованием специального оборудования, включая судно на воздушной подушке и водолазов, обследующих дно на глубине более семи метров, — сообщил руководитель спасателей Башкирии Кирилл Первов.

Тем временем верная собака по кличке Белка остается на месте происшествия, ожидая возвращения своего хозяина. Несмотря на настойчивые попытки родственников забрать её домой, Белка упорно отказывается покидать территорию, где произошла трагедия.

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