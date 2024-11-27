Башкирский Хатико ждёт своего хозяина

Ситуация, развернувшаяся на реке Уфе, напоминает трогательную историю о Хатико. Спасатели уже четвертый день пытаются найти мужчину, который, к сожалению, утонул, когда решил сократить путь через реку на своем велосипеде. Лёд в этом месте оказался слишком тонким — всего два сантиметра.