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Posted 27 ноября, 08:04

Published 27 ноября, 08:04

Modified 27 ноября, 08:14

Updated 27 ноября, 08:14

Уфимцам простят долги в декабре

Уфимцам простят долги в декабре

27 ноября 2024, 08:04
Фото: 1MI.
С 1 декабря 2024 года в Уфе вступает в силу новый Федеральный закон, который позволит военнослужащим списывать свои кредитные долги, сообщил глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов в среду, 27 ноября.

По новому Федеральному закону от 23.11.2024 N 391-ФЗ, призывники и контрактники, подписавшие соглашение на один год с более, а также их супруги могут рассчитывать на списание долгов суммой до ₽10 млн.

Чтобы долги были списаны, до 1 декабря 2024 года должно произойти одно из следующих событий: должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности, кредитной организации должен быть выдан исполнительный документ по этим долгам, либо должно быть возбуждено исполнительное производство по заявлению банка.

Важно, что этот закон не относится к курсантам военных учебных заведений, находящимся под контролем Министерства обороны.

Ранее корреспонденты Mkset пообщались с добровольцем, подписавшим контракт на прохождение службы в зоне СВО. Военнослужащий отметил, что самое страшное во времена проведения операции — равнодушие. Когда соотечественники делают вид, что ничего не происходит.

Также Mkset сообщал об атаке беспилотников на Башкирию — якобы целью вражеских объектов стал Стерлитамак. Однако власти информацию опровергли.

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