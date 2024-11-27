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Posted 27 ноября, 07:28

Published 27 ноября, 07:28

Modified 27 ноября, 07:36

Updated 27 ноября, 07:36

Мошенничество на отлове животных вскрыли в Башкортостане

Бюджет Башкирии разбазарили на кошечек и пёсиков

27 ноября 2024, 07:28
Фото: mkset.ru.

Мошенничество на отлове животных вскрыли в Башкортостане

В Иглинском районе было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации мероприятий по отлову бездомных животных, сообщает в среду, 27 ноября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, прокуратура Иглинского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что между районной администрацией и двумя предпринимателями были заключены контракты на оказание ветеринарных услуг в 2022–2023 годах. Однако, фактически услуги не предоставлялись, а вместо этого в муниципалитет были поданы подложные документы.

По данным ведомства, это привело к тому, что бюджет района понес ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей. В результате прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статьям 159 УК РФ, касающимся мошенничества. Результаты расследования будут находиться под контролем надзорного ведомства.

Как ранее сообщал Mkset, в регионе количество жалоб на бродячих животных растет, и на их отлов ежегодно из бюджета выделяется более 80 миллионов рублей.

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