Бюджет Башкирии разбазарили на кошечек и пёсиков

Как стало известно, прокуратура Иглинского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что между районной администрацией и двумя предпринимателями были заключены контракты на оказание ветеринарных услуг в 2022–2023 годах. Однако, фактически услуги не предоставлялись, а вместо этого в муниципалитет были поданы подложные документы.