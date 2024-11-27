Бюджет Башкирии разбазарили на кошечек и пёсиков

Posted 27 ноября, 07:28
Published 27 ноября, 07:28
Modified 27 ноября, 07:36
Updated 27 ноября, 07:36
Как стало известно, прокуратура Иглинского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что между районной администрацией и двумя предпринимателями были заключены контракты на оказание ветеринарных услуг в 2022–2023 годах. Однако, фактически услуги не предоставлялись, а вместо этого в муниципалитет были поданы подложные документы.
По данным ведомства, это привело к тому, что бюджет района понес ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей. В результате прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статьям 159 УК РФ, касающимся мошенничества. Результаты расследования будут находиться под контролем надзорного ведомства.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе количество жалоб на бродячих животных растет, и на их отлов ежегодно из бюджета выделяется более 80 миллионов рублей.