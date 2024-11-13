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Posted 13 ноября, 13:48

Published 13 ноября, 13:48

Modified 13 ноября, 18:37

Updated 13 ноября, 18:37

Звезда соцсетей ушел на СВО

Звезда соцсетей ушел на СВО

13 ноября 2024, 13:48
Фото: 1MI.
Прославившийся на всю России танцор из Башкирии решил отправиться на специальную военную операцию, сообщает в среду, 13 ноября, «Стерлитамакский рабочий».

Сельский труженик и любитель танцев из Башкирии Самат Азнабаев стал известным далеко за пределами родного Зианчуринского района. Его зажигательный танец с голым торсом во время сенокоса стал настоящим хитом в соцсетях и привлек внимание не только местных жителей, но и федеральных телеканалов. Самат стал героем авторской программы Андрея Малахова.

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Однако, несмотря на популярность и внимание, которые он получил благодаря своим танцам, Самат принял решение отправиться на специальную военную операцию, чтобы внести свой вклад в защиту Родины. Как стало известно, дома его будут ждать жена и шестеро детей.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе формируют перечень компаний, которые предлагают особые условия для участников специальной военной операции.

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