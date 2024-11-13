Звезда соцсетей ушел на СВО

Сельский труженик и любитель танцев из Башкирии Самат Азнабаев стал известным далеко за пределами родного Зианчуринского района. Его зажигательный танец с голым торсом во время сенокоса стал настоящим хитом в соцсетях и привлек внимание не только местных жителей, но и федеральных телеканалов. Самат стал героем авторской программы Андрея Малахова.