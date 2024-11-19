Мужчину забили гвоздодером во время застолья в Башкирии

События разворачивались в Абзелиловском районе, где 26-летний местный житель, как сообщается, находился в компании знакомого. Как это часто бывает на праздниках, спиртные напитки разогрели атмосферу, однако веселье быстро переросло в ссору. В разгар конфликта один из мужчин, потеряв контроль над собой, схватил гвоздодёр и нанес своему оппоненту не менее пяти ударов в голову и туловище. Увы, полученные травмы оказались смертельными, и пострадавший скончался на месте.