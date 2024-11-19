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Posted 19 ноября, 11:01

Published 19 ноября, 11:01

Modified 19 ноября, 11:03

Updated 19 ноября, 11:03

Мужчину забили гвоздодером во время застолья в Башкирии

Мужчину забили гвоздодером во время застолья в Башкирии

19 ноября 2024, 11:01
Фото: 1MI.
В Абзелиловском районе началось рассмотрение уголовного дела об убийстве, сообщает во вторник, 19 ноября, пресс-служба судов Башкирии.

События разворачивались в Абзелиловском районе, где 26-летний местный житель, как сообщается, находился в компании знакомого. Как это часто бывает на праздниках, спиртные напитки разогрели атмосферу, однако веселье быстро переросло в ссору. В разгар конфликта один из мужчин, потеряв контроль над собой, схватил гвоздодёр и нанес своему оппоненту не менее пяти ударов в голову и туловище. Увы, полученные травмы оказались смертельными, и пострадавший скончался на месте.

Но на этом история не заканчивается. При задержании у подозреваемого была найдена конопля (наркотическое растение), что добавляет еще одну статью к его уголовному делу. Теперь ему грозит не только обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ, но и за хранение наркотиков по части 2 статьи 228 УК РФ.

Фото: Пресс-служба судов РБ

Как ранее сообщал Mkset, в Белорецке 42-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых за угрозу убийства своей 15-летней дочери.

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