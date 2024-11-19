Пранкеры Вован и Лексус тайно посетили Уфу

Posted 19 ноября, 12:01
Published 19 ноября, 12:01
Modified 19 ноября, 14:21
Updated 19 ноября, 14:21
Визит пранкеров стал неожиданным событием для местного бизнес-сообщества. На встрече с представителями Транснефти обсуждались актуальные вопросы информационной безопасности как для корпораций, так и для физических лиц. Вован и Лексус, известные своими остроумными пранками и смелыми розыгрышами, продемонстрировали, что они способны не только развлекать, но и участвовать в серьезных беседах о защите данных и киберугрозах.
После совещания молодые люди поделились впечатлениями в социальных сетях, опубликовав фотографии и рассказав о том, что обсуждение прошло на удивление конструктивно.
«Приняли участие в совещании Транснефти в Уфе, где обсудили вопросы информационной безопасности как крупных компаний, так и физических лиц», — отметили пранкеры в своем телеграм канале.
Вован и Лексус — известные российские пранкеры, которые прославились своими оригинальными телефонными розыгрышами, направленными на знаменитостей. Они работают в уникальном жанре «пранк-журналистики», где представляются чужими именами и выводят своих «жертв» из равновесия, предоставляя неожиданные и провокационные сведения. Их цель — выяснить пикантные детали о жизни и мировоззрении собеседников, которые думают, что общаются с кем-то знакомым.
Как же пранкеры, известные своими розыгрышами, вдруг стали вести серьёзные дискуссии? Похоже, что Вован и Лексус решили удивить своих поклонников, смешав юмор и полезные темы. Интересно, что будет дальше? Только время покажет.