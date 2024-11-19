Пранкеры Вован и Лексус тайно посетили Уфу

Визит пранкеров стал неожиданным событием для местного бизнес-сообщества. На встрече с представителями Транснефти обсуждались актуальные вопросы информационной безопасности как для корпораций, так и для физических лиц. Вован и Лексус, известные своими остроумными пранками и смелыми розыгрышами, продемонстрировали, что они способны не только развлекать, но и участвовать в серьезных беседах о защите данных и киберугрозах.