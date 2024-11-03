mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 07:17

Published 3 ноября, 07:17

Modified 3 ноября, 09:41

Updated 3 ноября, 09:41

РЖД устраняют последствия аварии с грузовым поездом под Уфой

Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу

3 ноября 2024, 07:17
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ.

РЖД устраняют последствия аварии с грузовым поездом под Уфой

В пресс-службе железных дорог рассказали, что в работах утром в воскресенье, 3 ноября, задействованы 150 сотрудников компании.

Под Уфой, на месте схода 22 вагонов с углем, сейчас работают более 150 работников Куйбышевской железной дороги и задействовано 40 единиц техники. Кроме того, компания подогнала к месту аварии 3 специальных поезда, с помощью которых будут восстанавливать пути и устранять последствия ЧП.

Напомним, что авария произошла сегодня рано утром. Состав из 74 вагонов перевозил уголь. В результате аварии 22 вагона сошли с рельс и опрокинулись. Оперативно устранять последствия аварии прибыли 44 специалиста МЧС. Поезд направлялся из Кургана в Саратов.

Читайте также:
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии«Царём горы» из Уфы оказалась женщинаЖуткая авария в Башкирии — есть жертвы
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ЧП#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#РЖД#Инциденты#Последствия#Саратов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика