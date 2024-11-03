Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу

Под Уфой, на месте схода 22 вагонов с углем, сейчас работают более 150 работников Куйбышевской железной дороги и задействовано 40 единиц техники. Кроме того, компания подогнала к месту аварии 3 специальных поезда, с помощью которых будут восстанавливать пути и устранять последствия ЧП.