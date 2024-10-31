«Царём горы» из Уфы оказалась женщина

Posted 31 октября, 09:44
Published 31 октября, 09:44
Modified 31 октября, 09:50
Updated 31 октября, 09:50
В процессе расследования полк ДПС смог раскрыть личность нарушителя, взобравшегося на лестницу возле железнодорожной станции. Водителем-экспериментатором оказалась 56-летняя местная жительница столицы Башкирии, оставившая машину на месте происшествия и сбежавшая после неудачного штурма.
В отношении автолюбительницы было заведено административное дело за оставленный автомобиль на месте ДТП и побег, а также за нарушения правил дорожного движения и созданную опасность для пешеходов.
Данные о происшествии были переданы в Демский районный суд. Почти сразу мировой судья рассмотрел дело горе-водителя. Изучив все детали и обстоятельства резонансного происшествия, суд лишил уфимку прав на 1 год.