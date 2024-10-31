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Posted 31 октября, 09:44

Published 31 октября, 09:44

Modified 31 октября, 09:50

Updated 31 октября, 09:50

Сбежавший с места ДТП водитель найден в Уфе

«Царём горы» из Уфы оказалась женщина

31 октября 2024, 09:44
Фото: 1MI.

Сбежавший с места ДТП водитель найден в Уфе

Работники ДПС определили личность водителя, штурмовавшего лестницу надземного перехода в Деме, сообщила пресс-служба ГАИ Уфы в четверг, 31 октября.

В процессе расследования полк ДПС смог раскрыть личность нарушителя, взобравшегося на лестницу возле железнодорожной станции. Водителем-экспериментатором оказалась 56-летняя местная жительница столицы Башкирии, оставившая машину на месте происшествия и сбежавшая после неудачного штурма.

В отношении автолюбительницы было заведено административное дело за оставленный автомобиль на месте ДТП и побег, а также за нарушения правил дорожного движения и созданную опасность для пешеходов.

Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе
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Данные о происшествии были переданы в Демский районный суд. Почти сразу мировой судья рассмотрел дело горе-водителя. Изучив все детали и обстоятельства резонансного происшествия, суд лишил уфимку прав на 1 год.

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