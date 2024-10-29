Жуткая авария в Башкирии — есть жертвы

По предварительным данным, в результате столкновения водитель иномарки и его два пассажира скончались до прибытия скорой помощи. Также спасатели Госкомитета РБ по ЧС, провели стабилизацию автомобилей, отключение аккумуляторных батарей и деблокирование пострадавших. Водитель УАЗ и его пассажир были госпитализированы с травмами. Однако, позже стало известно, что в медицинском учреждении пассажир УАЗ скончался.