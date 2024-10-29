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Posted 29 октября, 06:34

Published 29 октября, 06:34

Modified 29 октября, 07:47

Updated 29 октября, 07:47

Четверо человек погибли в ДТП в Башкортостане

Жуткая авария в Башкирии — есть жертвы

29 октября 2024, 06:34
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Четверо человек погибли в ДТП в Башкортостане

В Кугарчинском районе авария на дороге унесла жизни нескольких человек, сообщает во вторник, 29 октября, Госавтоинспекция региона.

Как стало известно, 28 октября около восьми часов вечера на 326 километре автодороги Магнитогорск-Ира, недалеко от деревни Салихкулово, произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля: УАЗ под управлением 66-летнего местного жителя и Hyundai Accent, за рулём которого находился 61-летний житель Зианчуринского района.

Фото: Владимир Севастьянов

По предварительным данным, в результате столкновения водитель иномарки и его два пассажира скончались до прибытия скорой помощи. Также спасатели Госкомитета РБ по ЧС, провели стабилизацию автомобилей, отключение аккумуляторных батарей и деблокирование пострадавших. Водитель УАЗ и его пассажир были госпитализированы с травмами. Однако, позже стало известно, что в медицинском учреждении пассажир УАЗ скончался.

На место происшествия выехал начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов для координации действий правоохранительных органов и выяснения всех обстоятельств трагедии. Также прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров осуществляет контроль над расследованием данного инцидента.

Видео: Госавтоинспекция РБ.
Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии мужчина оставил детей и женщину в разбитом автомобиле, скрывшись с места аварии.

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